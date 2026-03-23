Deybi Flores da detalles de su salida del equipo de Arabia: "Dijeron cosas sin saber la verdad"

Desde el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, varios seleccionados hablaron con los medios sobre este nuevo proceso y uno de ellos fue Deybi Flores, el único futbolista que fue convocado sin tener equipo.

San Pedro Sula, Honduras .- La Selección de Honduras viajó rumbo a España para afrontar el primer partido bajo la dirección técnica de José Francisco Molina . La Bicolor se medirá el próximo martes frente a Perú, que tampoco logró clasificar al Mundial 2026.

Cabe recordar que el mediocampista rompió su contrato con el Al-Najma de Arabia Saudita a principio del pasado mes de febrero, aunque asegura que ahora tiene varias ofertas sobre la mesa y que espera concretar alguna luego del amistoso ante los peruanos.

"Contento de que el profe me ha llamado tomado en cuenta a pesar de lo que estoy pasando en este momento. Lo más importante es entender que es un nuevo proceso y esperamos que podamos hacer las cosas de la mejor manera", declaró Deiby sobre la nueva etapa de la 'H' al mando de Molina.

"Lo más importante es estar a disposición, querer trabajar de la mejor manera y querer estar siempre en la Selección. Para mí es un orgullo representar esta camiseta, yo en lo personal trataré de poner la experiencia que he obtenido tanto afuera como dentro de la Selección", valoró el jugador de 29 años.

"Va a ser muy lindo el primer partido con el profe, para empezar a acatar lo que él quiere, la forma de jugar... Tuvimos una reunión con él y Francis, me encantó lo que planificaron y por eso decidí tomar este rol con ellos. Uno como jugador debe saber lo que le puede aportar a la Selección y, basado a eso, es que ellos decidieron que entrara en esta convocatoria", sostuvo.

Y añadió: "Siento que he hecho cosas positivas en la Selección y eso me ha dado la posibilidad de volver a estar".

SU FUTURO

Deybi Flores estuvo entrenando hace unos días en las instalaciones del Olimpia y fue consultado sobre su futuro. "Tengo varias opciones, estamos haciendo números y esperamos que después del amistoso poder concretarlo", apunta.

"No he parado desde que llegué, estaba entrenando dos veces al día de lunes a viernes. Esta semana estuve entrenando con Olimpia para tomar un poco de fútbol y estoy bien. Esta semana en España será bueno para el partido que viene", explica.

Por último, se refirió a su breve aventura por Arabia Saudita con el Al-Najma. "Muy bien, de lo mejor, por ahí dijeron un montón de cosas sin saber la verdad. Fue una linda experiencia, pero se tomó la decisión y rescindimos. Ustedes dijeron cosas que nada que ver. Pregunto: si era titular y en el equipo de Arabia yo era uno de los mejores, ¿de qué manera me van a rescindir como decían ustedes? Se respeta sus opiniones, pero no salí a hablar tampoco sobre eso".