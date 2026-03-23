Menjívar se acuerda de Coito y Rueda; lo qué espera de este nuevo proceso con Molina

San Pedro Sula, Honduras.- El portero del Olimpia y de la selección de Honduras, Edrick Menjívar, fue uno de los encargados de charla con la prensa previo al viaje a España para el partido amistoso que tendrán ante Perú el próximo martes 31 de marzo.
Menjívar, quien había renunciado a la selección tras quedar fuera del Mundial 2026, confesó la razón por la que decidió volver y la responsabilidad que tienen con el nuevo cuerpo técnico, José Francisco Molina.
Del mismo modo, fue consultado por el amistoso ante la selección sudamericana y lo que esperan de este nuevo proceso: "No me gusta comparar; de todos los entrenador hemos aprendido".
PALABRAS DE MENJIVAR
Expectativas para este nuevo proceso
Nuevo comienzo porque volvemos a empezar de cero con nuevo cuerpo técnico y muchos compañeros nuevos y esperamos arrancar bien este proceso.
¿Qué te convenció para volver a la Selección?
Tuvimos una charla con Francis Hernández y contento de estar acá de vuelta.
¿Qué esperan con el estilo de juego?
Estamos tranquilos, no hemos podido conocernos ni él a nosotros y lo más importante es adaptarnos a la idea de él y plasmarlo en la cancha.
Como capitanes ¿Qué compromisos adquirieron?
Todavía no hemos conversado mucho con él sobre eso. Allá en España habrá momento de hacerlo.
Sobre el amistoso
Lindo, siempre es bonito como jugador seguir representando a la Selección y vamos a conocer la idea del profesor en estos días.
Sobre el nuevo cuerpo técnico de Honduras
No me gusta comparar porque de cada técnico tiene sus ideas. Además, de cada entrenador aprendemos mucho. Aprendí mucho de Reinaldo Rueda y de Fabián Coito, ahora nos toca aprender con el nuevo entrenador esas metodologías.