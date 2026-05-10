A 500 mil lempiras aumenta recompensa por Esteban Ferrera, uno de los cabecillas del “Cartel del Diablo”

Tegucigalpa, Honduras.- Los fuertes operativos continúan para lograr la captura de Esteban Ferrera, considerado uno de los cabecillas del temido “Cartel del Diablo”, que opera en el departamento de Yoro, en la zona norte de Honduras. En las últimas horas, las autoridades dieron captura a su hermano, José Ferrera, aunque el principal objetivo sigue siendo “El Diablo”, como se conoce al presunto líder de la estructura criminal. Ferrera se ha convertido en uno de los 10 criminales más buscados de Honduras. De forma preliminar, las autoridades ofrecían una recompensa de 300 mil lempiras por información que ayudara a dar con su paradero; sin embargo, esta mañana se actualizó la recompensa y ahora asciende a medio millón de lempiras.

En las últimas horas, las autoridades dieron captura a su hermano, José Ferrera, aunque el principal objetivo sigue siendo “El Diablo”, como se conoce al presunto líder de la estructura criminal. Ferrera se ha convertido en uno de los 10 criminales más buscados de Honduras. De forma preliminar, las autoridades ofrecían una recompensa de 300 mil lempiras por información que ayudara a dar con su paradero; sin embargo, esta mañana se actualizó la recompensa y ahora asciende a medio millón de lempiras.

En zonas montañosas de Francisco Morazán y Yoro, las autoridades mantienen operativos de búsqueda y vigilancia para dar con el paradero del individuo. Según se conoció, el sospechoso estaría herido, y este rotativo tuvo acceso a una fotografía donde se observa su rostro completamente ensangrentado. Con el objetivo de agilizar su captura, las autoridades decidieron incrementar nuevamente la recompensa ofrecida. Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como “El Diablo”, es identificado por las autoridades hondureñas como uno de los principales cabecillas del grupo criminal denominado “Cartel del Diablo”. También se identifica como líder de la banda a Yonatan Estrada, quien según la Policía, se habría formado en el narcotráfico al interactuar con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México y ahora replica muchas de sus prácticas sanguinarias en Honduras.