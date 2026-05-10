Capturan a hermano de Esteban Ferrera, cabecilla del “Cártel del Diablo”, en operativo en FM

La Policía Nacional informó sobre la captura de un sexto integrante de la estructura criminal conocida como “Cártel del Diablo”, en una operación ejecutada en una zona montañosa del departamento de Francisco Morazán. El detenido fue identificado como José Luis Ferrera Rodas, de 37 años, hermano de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.
La detención se registró en el caserío La Danta, municipio de El Porvenir, donde equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y agentes preventivos, realizaron patrullajes rurales y labores de vigilancia.
De acuerdo con información compartida por las autoridades, la detención forma parte de una intervención estratégica en zonas de difícil acceso, donde presuntamente grupos criminales intentan establecer centros de acopio y distribución de drogas.
Durante la operación, los agentes interceptaron al sospechoso en las cercanías de un río, donde portaba indumentaria táctica y armamento de alto poder, según el informe policial.
El detenido es un hombre de 37 años, de oficio agricultor y originario del departamento de Yoro, quien es señalado como pieza clave dentro de la logística operativa de la estructura criminal en la zona.
En el operativo se logró la incautación de un rifle, 19 proyectiles de uso prohibido, un chaleco táctico y varios envoltorios con presunta cocaína, además de una bolsa con mayor cantidad de la misma sustancia.
La Policía también recordó que en operativos anteriores han sido capturados otros integrantes de la estructura, conocidos con los alias de “Puñal”, “Calolo”, “Supremo Corta Cabeza”, “Serrucho” y “El Descuartizador”.
Según las investigaciones, el ahora capturado sería hermano de Esteban Gumercindo Ferrera, alias “El Diablo”, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal.
José Ferrera fue remitido a las instancias judiciales correspondientes en San Pedro Sula, donde deberá responder por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de armas, porte de munición prohibida y asociación para delinquir.
Las autoridades señalaron que esta incautación representa un golpe importante a la capacidad de fuego y a las finanzas del grupo delictivo que opera en la región.