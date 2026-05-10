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Un sicario ingresó a la cantina y disparó: ¿qué se sabe del crimen de José Luis Álvarez?

José Luis Álvarez, el pasado sábado 9 de mayo, se encontraba al interior de una cantina ubicada en la salida a Olancho cuando un hombre ingresó y le disparó. Aquí los detalles del crimen

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 08:26
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El hecho ocurrió el sábado 9 de mayo, cuando José Luis Álvarez estaba dentro de una cantina ubicada en la salida hacia Olancho, a la altura de La Laguna. A continuación, los detalles de lo que se sabe hasta el momento.

 Foto: Redes sociales
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El lugar donde se encontraba la víctima, un negocio de bebidas alcohólicas, contaba con un pasillo con barrotes y posteriormente se accedía al área donde estaban las mesas y los clientes compartían. ¿Cómo ocurrió el hecho?

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Según se conoció, la víctima estaba en el interior del establecimiento cuando un hombre ingresó con una pistola en la mano y se dirigió directamente hacia él, disparándole en varias ocasiones.

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El hecho ocurrió frente a las demás personas que se encontraban en el negocio. Testigos aseguran que, tras cometer el ataque, el sujeto salió tranquilamente y abandonó la escena del crimen.

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José Luis Álvarez, conocido como “Pollo” por sus seres queridos, era empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

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La víctima trabajaba en el área de almacén del IHSS y supuestamente tenía más de 20 años de laborar para esa institución. Sus compañeros de trabajo lo apreciaban mucho.

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Personas que lo conocieron aseguran que era un hombre amoroso, educado y tranquilo, y que su gusto por los tatuajes era parte de su estilo personal.

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José Luis era padre, pero también abuelo de pequeñas a las que amaba profundamente. Su hija, en redes sociales, ha expresado el dolor que le ha causado la pérdida de su padre.

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“Me dolerás toda mi vid, nunca te olvidaré, fuiste el mejor”, escribió la joven, Gissi Pineda, en su cuenta de Facebook.

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El hecho se registró exactamente en la salida al departamento de Olancho, a la altura de La Laguna, cerca del primer punto de mototaxis de la colonia Villa Franca.

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