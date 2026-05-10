"Gracias por ser el corazón de las familias": Nasry Asfura felicita a las madres hondureñas

Tegucigalpa, Honduras.- Las madres hondureñas festejan este 10 de mayo su día, y el presidente Nasry Asfura envió sus felicitaciones.

El mandatario posteó un video en las redes oficiales de la Presidencia de Honduras. En él deseó bendiciones y bienestar para las madres y sus familias.

“Hoy celebramos a las madres hondureñas, ejemplo de amor, entrega y fortaleza. Gracias por ser el corazón de las familias, por acompañar cada paso y por construir, con esfuerzo y dedicación, el futuro de Honduras”, escribió Asfura.