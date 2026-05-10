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"Gracias por ser el corazón de las familias": Nasry Asfura felicita a las madres hondureñas

El presidente Nasry Asfura envió un mensaje de felicitación a las madres hondureñas este 10 de mayo, donde expresó sus buenos deseos y bendiciones

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 10:04
Gracias por ser el corazón de las familias: Nasry Asfura felicita a las madres hondureñas

Las madres de Honduras recibieron este 10 de mayo un mensaje especial del presidente Nasry Asfura, quien resaltó su importancia como el corazón de las familias y pilares en la construcción del país.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las madres hondureñas festejan este 10 de mayo su día, y el presidente Nasry Asfura envió sus felicitaciones.

El mandatario posteó un video en las redes oficiales de la Presidencia de Honduras. En él deseó bendiciones y bienestar para las madres y sus familias.

“Hoy celebramos a las madres hondureñas, ejemplo de amor, entrega y fortaleza. Gracias por ser el corazón de las familias, por acompañar cada paso y por construir, con esfuerzo y dedicación, el futuro de Honduras”, escribió Asfura.

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En el video expresó que quería “enviar a todas las madres de Honduras esa bendición que Dios les ha dado de ser madre”.

Además agregó: “Con todo mi cariño, con todo mi amor, que Dios las bendiga a ustedes y a sus familias. Bendiciones a todas. Feliz Día de la Madre, de parte de la Presidencia de la República de Honduras. Dios bendiga a Honduras. Amén”.

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Cada segundo domingo de mayo se conmemora el Día de la Madre en Honduras, una fecha muy especial para los hondureños y también para otros países latinoamericanos.

Aunque es un día festivo, una de las ventajas de esta fecha es que en muchos negocios incremnetan las ventas, convirtiéndose en una de las temporadas más altas del año, donde los comerciantes aprovechan para ofrecer productos alusivos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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