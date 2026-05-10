Britney Spears y su "viaje espiritual" tras el acuerdo por conducir ebria

Los Ángeles, Estados Unidos.- Britney Spears utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión personal vinculada a un encuentro con una serpiente durante una visita a una tienda de animales junto a sus hijos.

La artista describió al reptil como "hermoso" y lo asoció a conceptos como buena salud, conciencia elevada y buena fortuna.En su mensaje, Spears habló de encuentros con personas que considera positivas en su vida y se refirió al momento como una bendición inesperada.