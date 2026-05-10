Britney Spears y su "viaje espiritual" tras el acuerdo por conducir ebria

Los Ángeles, Estados Unidos.- Britney Spears utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión personal vinculada a un encuentro con una serpiente durante una visita a una tienda de animales junto a sus hijos.
La artista describió al reptil como "hermoso" y lo asoció a conceptos como buena salud, conciencia elevada y buena fortuna.En su mensaje, Spears habló de encuentros con personas que considera positivas en su vida y se refirió al momento como una bendición inesperada.
También reconoció estar trabajando en la forma en que se relaciona consigo misma mentalmente, y describió ese proceso como un camino sin punto final. Escribió que en ciertos momentos se detiene, mira hacia arriba y agradece lo que interpreta como señales.
La publicación llegó días después de que la cantante cerrara un acuerdo judicial por su detención el 4 de marzo en Los Ángeles, acusada de conducir bajo los efectos del alcohol.
Como parte del trato, Spears estará bajo libertad condicional durante doce meses y deberá cumplir condiciones estrictas, entre ellas no poseer sustancias controladas sin prescripción médica válida, y continuar con tratamiento de salud mental y abuso de sustancias, que incluye visitas periódicas a un psicólogo y un psiquiatra.