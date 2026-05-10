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Britney Spears y su "viaje espiritual" tras el acuerdo por conducir ebria

Con su caso judicial por DUI recién resuelto, Britney Spears recurrió a las redes para hablar de espiritualidad, bienestar mental y lo que interpreta como señales en su vida cotidiana

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 10:18
Britney Spears y su viaje espiritual tras el acuerdo por conducir ebria

Tras aceptar un acuerdo de culpabilidad por su detención en Los Ángeles en marzo, Britney Spears ha compartido un mensaje sobre gratitud y crecimiento personal que ha generado reacciones entre sus seguidores.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Britney Spears utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión personal vinculada a un encuentro con una serpiente durante una visita a una tienda de animales junto a sus hijos.

La artista describió al reptil como "hermoso" y lo asoció a conceptos como buena salud, conciencia elevada y buena fortuna.En su mensaje, Spears habló de encuentros con personas que considera positivas en su vida y se refirió al momento como una bendición inesperada.

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También reconoció estar trabajando en la forma en que se relaciona consigo misma mentalmente, y describió ese proceso como un camino sin punto final. Escribió que en ciertos momentos se detiene, mira hacia arriba y agradece lo que interpreta como señales.

La publicación llegó días después de que la cantante cerrara un acuerdo judicial por su detención el 4 de marzo en Los Ángeles, acusada de conducir bajo los efectos del alcohol.


Instagram

Como parte del trato, Spears estará bajo libertad condicional durante doce meses y deberá cumplir condiciones estrictas, entre ellas no poseer sustancias controladas sin prescripción médica válida, y continuar con tratamiento de salud mental y abuso de sustancias, que incluye visitas periódicas a un psicólogo y un psiquiatra.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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