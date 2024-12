Britney Spears cumple 43 años: Aquí sus momentos más icónicos

7

Por un lado situó a la intérprete en un nicho de rebeldía, mientras que para otros, la situación representó un llamado de auxilio.

A su vez, un 7 de septiembre de 2001, en pleno Madison Square Garden de Nueva York, Spears protagonizó otro de los momentos más memorables de su vida artística: un dueto junto a Michael Jackson.

Incluso, en su libro de memorias, titulado The Woman in Me (2023), la cantante recordó esta colaboración con el “rey del pop”, interpretando The Way You Make Me Feel durante la celebración del trigésimo aniversario de la carrera en solitario de Jackson.

Este evento, pocos días antes del 11 de septiembre, fue un encuentro de leyendas que marcó un hito en la historia de la música pop.