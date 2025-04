Cazzu habla de Ángela Aguilar: "Yo no la juzgo"

Y es que Ángela aseguró que tras iniciar su noviazgo con Nodal no se rompieron corazones porque todas las partes estaban al tanto de lo que estaba pasando.

Cazzu, aseguró que no juzga nada de lo que Ángela Aguilar haya hecho o dicho en su momento sobre lo que ocurrió en el inicio de su relación con Nodal, que fue semanas después que el artista mexicano terminara la relación con la madre de su hija.

La cantante argentina fue abordada por un medio de su país donde le preguntaron sobre varios temas de su vida actual y no dudó en responder sobre lo que piensa de la relación del padre de su hija con la cantante mexicana.

"Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella", mencionó.

Añadió: "No tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos, y de hecho si son felices me encanta".

Al ser cuestionada sobre el supuesto tema dedicado a Ángela, la rapera se limitó a decir: "la música siempre está inspirada en algo y finalmente siempre es una fantasía".