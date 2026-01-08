"Chumpa juca": la inocentada más viral del 2025, según encuesta de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El apodo "chumpa juca" acuñado por el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, hacia Manuel "Mel" Zelaya fue considerada la mayor inocentada del año 2025, de acuerdo a la encuesta de EL HERALDO.
Los resultados de la encuesta reflejan que la inocentada de "chumpa juca" obtuvo 42 votos, equivalentes al 26.58%.
Contreras llamó de esta forma al coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre) en un momento de enojo. Esta frase se volvió tan viral entre los cibernautas.
El 2025 estuvo marcado por varios deslices, errores, momentos absurdos y declaraciones virales hechas por personajes políticos que no fueran desapercibidas por los hondureños.
La segunda mayor inocentada fue cuando el presidente electo Nasry Asfura instaba a "activar la racha" en TikTok durante sus giras de campaña política. Asfura y "la racha" se posicionaron en la encuesta con 32 votos que se traducen en 20.25%.
La tercera inocentada más votada fue cuando la empresa colombiana Private Investigation Technology (PTC) admitió que fueron contratados por Libre para realizar el peritaje sobre unos presuntos audios que involucran a Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), y al diputado Tomás Zambrano en una supuesta planificación para boicotear las elecciones generales.
Este momento obtuvo 17 marcas, equivalentes al 10.76% del total de votos.
Resultados completos
EL HERALDO recopiló en un gráfico los resultados de las 20 inocentadas que sorprendieron a los hondureños, quienes más de alguno no pudieron evitar las risas o el asombro por lo insólito.
Cabe recordar que dicha encuesta estuvo habilitada desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026 a las 11:59 p.m.