Desde el extraño rumbo del río Choluteca hasta la octava estrofa: Las 14 inocentadas de 2024

El asesor presidencial declaró a un pódcast compartido en redes sociales: “Gano 109 mil lempiras de salario, me quedan 98 mil (con las deducciones), pero estoy pagando dos préstamos, pago la universidad, alquiler de la casa, entré a la Universidad Pedagógica y me voy a graduar de abogado, y con el embargo que tengo, entonces me han hecho pedazos”, detalló.