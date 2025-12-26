Las diez inocentadas del año 2025 en Honduras

Los colombianos Rodrigo Ricaurte, director general para América Latina y el Caribe de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y Jeison Villamil, gerente general de la empresa colombiana Private Investigation Technology (PTC), llegaron al país para hacer un peritaje ilegal a los audios en los que supuestamente se escucha la voz de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.
El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak lamentó la presencia del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, asegurando que quizás hubiese más apropiado haber convocado a otros funcionarios electorales, que a Ochoa, quien se hizo famoso "por sacarse un autorretrato que lo muestra festejando frente a un ataque vandálico a la embajada de un país miembro de esta organización".
El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, quiso tener el control de las actas electorales de cierre, argumentando que era una potestad de la institución custodiar ese tipo de documentos, pero varios abogados constitucionalistas le hicieron entender que era una aberración y que la Constitución de la República no establecía tal facultad a las Fuerzas Armadas.
Al referirse al expresidente de la República, Manuel Zelaya, los de la oposición política de Libre, ya no le llaman "Mel". Ahora, para mencionarlo, le dicen: "Chumpa juca"; es el apodo que el alcalde de San Pedro Sula, Roberto "El Pollo" Contreras, le puso al exmandatario, en la recta final del convulso proceso electoral de 2025.
¡La racha se mantiene activa! La frase que popularizó de forma locuaz el candidato nacionalista Nasry “Tito” Asfura; se volvió una constante entre los nacionalistas, más allá de fomentar el uso de la famosa aplicación de videos cortos, se convirtió en una clase de promesa estrella dentro al cierre de su campaña electoral.
Como si fuera poco el estrés al que sometieron a la ciudadanía, antes, durante y después del proceso electoral, el día de las elecciones generales, al momento que se daría a conocer el primer informe sobre los comicios, la cortinilla de la cadena nacional de radio y televisión se repitió tantas veces como fue posible. Libertad y Refundación (Libre) no quería reconocer la derrota. La ciudadanía incluso bromeó con que se aprendieron la canción de tanto oírla.
Sólo en promesa se quedó el informe que brindarían desde el gobierno central, sobre el sonado caso de corrupción ocurrido a lo interno de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sin embargo, éste nunca llegó. Su ministro José Carlos Cardona Erazo y la diputada Isis Carolina Cuellar Erazo nunca fueron citados por el Ministerio Público (MP), y el tal informe sigue durmiendo el sueño de los justos.
Sin importar la orden de su lidereza, Rixi Moncada, el 9 de noviembre, en un mitin político en la capital, los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) abandonaron la Villa Olímpica y se fueron para sus pueblos. Rixi les ordenó a los coordinadores departamentales que debían de dejar a una comisión en la capital y con su gente armar un frente de batalla, una manifestación ininterrumpida y sin retorno; pero nadie le hizo caso.
El honorable presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, obvió que las cadenas nacionales de radio y televisión, son para temas de interés nacional, y montó una cadena nacional para defender al partido Libertad y Refundación y al cartel de Los Soles, evidenciando más su afinidad con Libre y olvidando que es el titular de uno de los poderes del Estado.
La entonces candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, manifestó desconocer los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el primer corte (la noche del 30 de noviembre). Aseguró que el bipartidismo, o sea, el Partido Nacional y el Partido Liberal, le habían hecho fraude para poder derrotarla, rechazando haber perdido abrumadoramente.