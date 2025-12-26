Las diez inocentadas del año 2025 en Honduras

Como si fuera poco el estrés al que sometieron a la ciudadanía, antes, durante y después del proceso electoral, el día de las elecciones generales, al momento que se daría a conocer el primer informe sobre los comicios, la cortinilla de la cadena nacional de radio y televisión se repitió tantas veces como fue posible. Libertad y Refundación (Libre) no quería reconocer la derrota. La ciudadanía incluso bromeó con que se aprendieron la canción de tanto oírla.