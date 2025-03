Nodal habla de las críticas que recibe por su matrimonio con Ángela Aguilar

Nodal respondió: “Lo llevo con lo que tenemos, con lo que podemos. Yo considero que la vida es así, la vida es así y más en el trabajo que tenemos, que es muy expuesto a críticas negativas y positivas. Obviamente, es parte del show”.

“Lo importante es el corazón, lo importante es el núcleo, mientras todo esté sólido ahí, creo que lo demás pasa a un segundo término”, añadió.

El intérprete de “Ya no somos, ni seremos” confesó que en los últimos meses ha tratado de mantenerse alejado de su celular y solo lo utiliza para darle amor a sus fanáticos.

“Pasan cosas muy bonitas también, no solamente en redes (...) La vida de las redes está ahí, pero ahorita no he tocado mi celular ya en ocho horas, realmente es así, y cuando lo hago es para subir el amor de mis fans”, mencionó.

Ante las críticas y todo lo que se menciona sobre él y su esposa en redes sociales, Nodal sostuvo: “hay que entender desde muy chico y saber en dónde se paran y saber que van a estar presentes ahí toda la vida”.