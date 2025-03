Yuri revela cómo fue grabar con Ángela Aguilar: “Era una ‘besuqueadera’ con el marido”

Ciudad de México, México.- La cantante Yuri vuelve a ser el centro de atención, esta vez por sus declaraciones sobre Ángela Aguilar, con quien colaboró recientemente en una nueva versión de “Maldita primavera”.

En una entrevista con Rafita Balderrama para el programa “La mejor”, la intérprete de 61 años compartió su experiencia trabajando con la joven artista, además de su postura sobre la controversia que rodea a la hija de Pepe Aguilar.

La veracruzana pidió a los críticos que dejen en paz a la esposa de Christian Nodal, destacando su talento y legado familiar.

“No podemos andar por el mundo fregando gente, no nos toca (...) para no andar en la boca de los demás, no opino. Porque no tengo que meterme en la vida de los demás. Yo me voy por el lado artístico”, expresó.