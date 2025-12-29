Voraz incendio consume Mercado Medina de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un voraz incendio que inició en un puesto de venta de cohetes está consumiendo el Mercado Medina Concepción en la ciudad de San Pedro Sula, este lunes 29 de diciembre.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro habría comenzado por la chispa de una luz de bengala en el negocio de pólvora.

Hasta ahora se maneja que hay varias personas heridas y más de 100 puestos afectados por el incendio.

El Cuerpo de Bombero se movilizó de inmediato para tratar de dar asistencia y combatir las voraces llamas que siguen extendiéndose sin control en toda la zona.

También se apersonaron agentes de la Policía Nacional y otros cuerpos de socorro para tratar de mantener el orden en la zona, ya que muchos locatarios se mantienen cerca del siniestro con la esperanza de que los bomberos apaguen el fuego. "Estamos desalojando a todas las personas", detalló un agente policial.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Mientras tanto, algunos propietarios de negocios lamentan la pérdida. "Años de estar trabajando para tener un negocio, pero se terminó perdiendo todo, es lamentable. Perdí un puesto de abarrotes, se quemó todo", externó un afectado.