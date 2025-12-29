"Tito" Asfura donará un millón y medio de lempiras para afectados del incendio del mercado Medina de SPS

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, informó que para apoyar a los afectados del voraz incendio que consumió el mercado Medina de San Pedro Sula este 29 de diciembre donará un millón y medio de lempiras. En una entrevista a HCH, el líder del Partido Nacional manifestó: "quiero contribuir en algo para que sirva de apoyo a ese gran esfuerzo que estaban haciendo para este año nuevo, a la inversión que habían hecho con tanto sacrificio". "Quiero apoyar con un millón y medio de lempiras a todo el grupo de personas afectadas. Eso es lo que quiero aportar y me comprometo públicamente", manifestó.

No obstante, aclaró que los locatarios afectados deberán organizarse para entregar el dinero, ya que el dinero no está destino a una sola persona en específico.

Destacó que lo más importante en este momento es que los comerciantes se encuentren con bien y que las personas heridas "Dios las proteja".

Asfura que el dinero donado para los afectados del incendio son recursos propios: "para poder servirle a la gente y ayudarle".



Voraz incendio