"Tito" Asfura donará un millón y medio de lempiras para afectados del incendio del mercado Medina de SPS

El presidente electo aseguró que el donativo es para todo el grupo de personas que con mucho esfuerzo invirtieron para esta temporada y lo perdieron en el incendio

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 20:31
Tito Asfura donará un millón y medio de lempiras para afectados del incendio del mercado Medina de SPS

El presidente electo aclaró que la donación del dinero proviene de fondos propios.

Foto: Emilio Flores/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, informó que para apoyar a los afectados del voraz incendio que consumió el mercado Medina de San Pedro Sula este 29 de diciembre donará un millón y medio de lempiras.

En una entrevista a HCH, el líder del Partido Nacional manifestó: "quiero contribuir en algo para que sirva de apoyo a ese gran esfuerzo que estaban haciendo para este año nuevo, a la inversión que habían hecho con tanto sacrificio".

"Quiero apoyar con un millón y medio de lempiras a todo el grupo de personas afectadas. Eso es lo que quiero aportar y me comprometo públicamente", manifestó.

Puestos en ceniza: imágenes de incendio en Mercado Medina en SPS

No obstante, aclaró que los locatarios afectados deberán organizarse para entregar el dinero, ya que el dinero no está destino a una sola persona en específico.

Destacó que lo más importante en este momento es que los comerciantes se encuentren con bien y que las personas heridas "Dios las proteja".

Asfura que el dinero donado para los afectados del incendio son recursos propios: "para poder servirle a la gente y ayudarle".

Voraz incendio

La tarde de este lunes, el incendio en una cohetería provocado que las llamas se extendieran con rapidez en varios locales del mercado Medina, provocando pérdidas millonarias.

Las detonaciones se escuchaban a varios metros de distancia, los fuegos artificiales estallaban en el cielo e iluminaban la oscura y amarga noche para los locatarios que perdieron su mercadería.

Muchas personas aún se encontraban en las cercanías del mercado, ya que por las fechas de Fin de Año se extienden los horarios para dar oportunidad a las ventas.

Hasta el momento se reportan al menos tres personas heridas -dos menores de edad y una mujer- que habrían resultado con quemaduras.

No hay un reporte oficial, pero trasciende que entre 60 y 100 puestos se quemaron durante el pavoroso incendio. Varios de los locales afectados vendían productos de pólvora.

