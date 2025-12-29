  1. Inicio
Imágenes de incendio devorador en Mercado Medina en SPS: "Todo está rostizado ya"

Un voraz incendio en un negocio de cohetes en calle 6, barrio Medina, San Pedro Sula, devoró la mayoría de puestos este lunes, causando gran pánico

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 19:18
Un devorador incendio que inició en un negocio de cohetes consumió la mayoría de puestos ubicados en la calle 6, en el barrio Medina, en la ciudad de San Pedro Sula, registrado durante este lunes 29 de diciembre.

Foto: redes sociales
De manera preliminar se dio a conocer que el siniestro se desató tras una luz de bengala, mientras que otros vendedores dijeron que había sido por una batería, sin embargo, se está a la espera de los resultados de la investigación de las autoridades.

Foto: redes sociales
Todas las unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad se movilizó para poder controlar las temibles llamas que consumieron todo a su paso.

Foto: redes sociales
A causa del siniestro varias personas resultaron heridas que fueron trasladas hacia un centro asistencial de la zona para que recibieran atención médica.

Foto: redes sociales
Afortunadamente, no se reportaron pérdidas humanas, pero la mayoría de puestos de la zona en mención fueron devorados por el voraz incendio. Entre los puestos afectados había negocios de cohetes, algunas abarroterías, puestos de pescado y otros.

Foto: redes sociales
Un miembro del Cuerpo de Bomberos manifestó que ya tenían controlado el fuego, aunque siguen trabajando en la zona para evitar que se reactiven las llamas.

Foto: redes sociales
