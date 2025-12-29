Imágenes de incendio devorador en Mercado Medina en SPS: "Todo está rostizado ya"

Un devorador incendio que inició en un negocio de cohetes consumió la mayoría de puestos ubicados en la calle 6, en el barrio Medina, en la ciudad de San Pedro Sula, registrado durante este lunes 29 de diciembre.
De manera preliminar se dio a conocer que el siniestro se desató tras una luz de bengala, mientras que otros vendedores dijeron que había sido por una batería, sin embargo, se está a la espera de los resultados de la investigación de las autoridades.
Todas las unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad se movilizó para poder controlar las temibles llamas que consumieron todo a su paso.
A causa del siniestro varias personas resultaron heridas que fueron trasladas hacia un centro asistencial de la zona para que recibieran atención médica.
Afortunadamente, no se reportaron pérdidas humanas, pero la mayoría de puestos de la zona en mención fueron devorados por el voraz incendio. Entre los puestos afectados había negocios de cohetes, algunas abarroterías, puestos de pescado y otros.
Un miembro del Cuerpo de Bomberos manifestó que ya tenían controlado el fuego, aunque siguen trabajando en la zona para evitar que se reactiven las llamas.