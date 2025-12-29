Así era Izcrah Vásquez, la joven que murió en atentado armado en bus de Güinope

Este lunes 29 de diciembre se registró un atentado armando en un bus de la ruta Güinope-Tegucigalpa, donde perdieron la vida dos personas y tres resultaron heridas. Entre las víctimas se identificó a una joven de 27 años de edad, ¿quién era? A continuación los detalles.
La unidad de transporte fue sorprendida por individuos armados en el sector de Las Pilas, específicamente en el kilómetro 21 de la carretera que conecta la capital con el oriente del país, disparando en contra de la humanidad de Izcrah Melissa Vásquez, de 27 años, y Alejandro Higinio Rodríguez, de 57, quienes iban sentados en el mismo asiento.
La hipótesis inicial refiere que Rodríguez habría sido el objetivo principal del ataque armado, sin embargo, las autoridades todavía investigan las causas del crimen.
Las autoridades aclararon que las dos víctimas no tenían ninguna relación entre sí ni parentesco. Testigos informaron que ambos viajaban en el mismo asiento de forma circunstancial, sin ningún vínculo personal.
Uno de los pasajeros manifestó que el hecho no fue un robo. "Los agresores se dirigieron directamente contra ellos y no despojaron a los demás pasajeros de sus pertenencias", detallaron.
Hasta el momento, la Policía Nacional reportó que, además de las dos personas fallecidas, otras tres resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.
Autoridades policiales y cuerpos de socorro se apersonaron al lugar de los hechos. Además de confirmar las dos muertes, trasladaron a los heridos hacia el Hospital Escuela en Tegucigalpa.
"Thiago Sair Cruz Álvarez, de 6 años, llegó con una herida en el tórax por una bala, pero se encuentra estable y fuera de peligro. Su padre también tiene una lesión en el brazo derecho, y ambos están estables", detalló el portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, ante los medios de comunicación.
La Fiscalía y la Policía han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar los motivos y posibles autores del ataque. Sin embargo, hasta ahora, no hay personas detenidas relacionadas con el crimen.
El ataque armado ha causado conmoción en la población, pero las autoridades manifestaron que están trabajando para esclarecer el hecho.
La muerte de Izcrah Melissa Vásquez ha captado atención especial, ya que era una joven muy conocida en su entorno. Quienes la conocían aseguran que era dedicada a sus estudios y su familia. Sus allegados expresaron su tristeza y conmoción por la pérdida inesperada en un hecho que, aún, sigue sin explicación.
"Sin duda una joven ejemplar muy poco el tiempo que logré conocerla pero suficiente para darme cuenta lo increíble y empático y temerosa que era la vida no es justa pero al menos este mundo tan cruel ya no será más una batalla. QDDG", le escribieron en sus redes sociales este día.