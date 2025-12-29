Así era Izcrah Vásquez, la joven que murió en atentado armado en bus de Güinope

La unidad de transporte fue sorprendida por individuos armados en el sector de Las Pilas, específicamente en el kilómetro 21 de la carretera que conecta la capital con el oriente del país, disparando en contra de la humanidad de Izcrah Melissa Vásquez, de 27 años, y Alejandro Higinio Rodríguez, de 57, quienes iban sentados en el mismo asiento.