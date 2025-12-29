Alianzas y presiones afloran en disputa por la presidencia del Congreso

Aunque hasta este 30 de diciembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitirá su declaratoria en cuanto a los diputados, algunos políticos ya perfilan como candidatos a la presidencia de la nueva Junta Directiva a los nacionalistas <b>Tomás Zambrano, Marco Midence y Carlos Ledezma</b>, mientras que por el Partido Liberal se proyecta a <b>Marlon Lara</b>.El analista Juan Ramón Martínez considera que lo ideal es que el partido perdedor que le sigue al ganador en cantidad de votos debería ser el que dirija el Congreso Nacional, pero en Honduras ya es una práctica común y corriente, en casi todos los gobiernos, que lo dirija el partido ganador del Ejecutivo.Recordó que antes de realizar las elecciones le propuso un acuerdo a los candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla en el sentido de que “lo ideal sería que la presidencia del Congreso la tenga el partido que ha perdido las elecciones”.“Sin embargo, en la práctica lo que ocurre es que el que llega a conquistar el poder ejecutivo quiere también controlar el Poder Legislativo. Yo creo que es difícil luchar en contra de una costumbre tan arraigada”.Como no habrá un partido que tenga la mayoría simple, en este sentido, la salvación es que se nombre un presidente del Congreso que actué bajo el respeto de la ley y de la democracia, “que entienda que el Poder Legislativo es un órgano colegiado y que, en consecuencia, ser presidente de la junta directiva es sencillamente ser el responsable por la aplicación del Reglamento Interno- el cual exhibe muchas aristas antidemocráticas- y de permitir a cada uno de los diputados todas libertad para poder intervenir", sostuvo Martínez.