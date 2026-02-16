Compromiso de todos

La aprobación de la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud en Honduras (febrero de 2026) es un paso audaz de la administración Asfura, pero también una apuesta de alto riesgo. Al declarar una emergencia nacional por un año para enfrentar la precariedad del sistema público, el Estado ha habilitado herramientas de vía rápida con las que se pretende alcanzar resultados positivos para beneficio de un fuerte sector de la población limitado por la escasez de medicamentos y la alta mora quirúrgica. En este escenario, el éxito no vendrá solo de la agilidad en los procesos sino de la transparencia radical en su ejecución. Los diferentes sectores participantes tienen la misión histórica de blindar su reglamentación para evitar que se repitan fantasmas del pasado. En este aspecto la veeduría y control, con la inclusión de organizaciones civiles y gremios como el Colegio Médico de Honduras y asociaciones de enfermería en la construcción del reglamento, es vital. Su rol no debe ser meramente consultivo, sino el de vigilantes técnicos que aseguren que cada insumo llegue realmente al paciente. El uso del Portal Único de Transparencia debe ser obligatorio y en tiempo real. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se compra, a quién y bajo qué precio, sin esperar informes trimestrales rezagados. Tal como lo señalan expertos, los resultados deben ser medibles en función de los grandes objetivos de disminuir la mora quirúrgica y optimizar el abastecimiento de medicamentos. De manera paralela se debe trabajar en la mejora del sistema de salud pública asumiendo responsabilidades de inmediato. Esta emergencia sanitaria es una oportunidad para rehabilitar la confianza en las instituciones. No basta con la intención política; se requiere la corresponsabilidad de los sectores sociales, medios de comunicación y gremiales para garantizar que la salud sea, por fin, un derecho garantizado y no un espacio para la opacidad. El país no soportará otra crisis de gestión en medio de su emergencia más crítica.