La Moncha y sus secuaces dejaron vacía la caja única y sin dejar rastro

BESOS. Fin de semana ya sin frío, de recibimiento de la copa del mundial por parte del “papi”, de denuncias sobre “números rojos” heredados y de apasionados besos con lengua entre dos féminas en una discoteca. Con tal y no sea el beso de Judas.

MIEL. La loca del pueblo anda regando la bomba sobre encuentros cercanos del tercer tipo -auspiciados por un ex del Congreso- para que todo sea miel sobre hojuelas con Libre y no toquen ni a Johel Zelaya ni a ninguno de los pupilos de MZR.

ARDIDA. Con razón la pobre Cossette anda ardida, si solo faltó que el tal Johel la metiera al mamo -junto a Ana Paola- y que hasta la pescocearan.

2029. Quién sabe cómo les vaya en 2029 a los azulejos que aspiran a la guayaba si se hacen los locos con los juicios políticos. El pueblo exige no venganza -como dice María Antonieta-, sino, justicia.

BEATRIZ. Sus mismos excompañeros refundidores han tenido chineada a Beatriz todo el fin de semana en esas redes, picados por su juramentación en Hondutel. Hombre ¿y Fernando? Desde el lunes pasado lo están juramentando y nada.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

3,380. El “papi” destapó en “jampedro”, luego de una reunión con la CCIC, que en diez días le han caído cobros nada menos que por 3,380 millones por demandas judiciales de exempleados del gobierno anterior.

VOLARON. O sea que los juzgados de Rebeca volaron a darles trámite a las demandas de sus “compañeros” refundidores, porque los simples mortales tienen que esperar hasta cinco años por un fallo.

F-01. Ajá, y como si esos 3,380 millones fueran poco, el presidente Asfura ha confirmado deudas por 17 mil millones ya cargados en Finanzas, a través de los mentados F-01.

ROJOS. El “papi” lamenta que la caja única está en números rojos y que están viendo cómo puercas se las arreglan para salir de las jaranas. Allí solo que le pidan ayuda al Chapulín Colorado.

VACIAR. Con razón la Moncha y sus secuaces se volaron los fideicomisos, porque era más fácil vaciar la caja única y no dejar rastro. Estos refundidos del cerebro convirtieron el arte de gobernar en changoneta.

INA. Dirigentes de mujeres campesinas denuncian que en el INA -en el gobierno de la refundición- cobraban hasta dos millones de “peaje” por la firma de títulos de propiedad.

OCHO. ¿Dónde están los ocho hospitales de Xiomara? le preguntaron a la resignada. ¿Cuáles? Contestó, si solo dejaron el cascarón de dos y, de los otros seis, a puras cachas quedaron los diseños.