Kevin Pérez, elegido como el mejor personaje de 2025 en la encuesta de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Kevin Pérez Vargas, policía que sacrificó su vida intentando rescatar a dos niños arrastrados por una corriente de agua, fue elegido en la encuesta de EL HERALDO como el personaje más destacado de Honduras en el año 2025. Pérez Vargas, inspector asignado en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el 14 de septiembre de 2025 en San Pedro Sula se percató de que dos menores de edad luchaban por no quedar ahogados. El policía no vaciló y se lanzó a la quebrada, logrando rescatar a uno de ellos.

En la encuesta de este rotativo, el difunto oficial obtuvo 379 votos, equivalentes al 36.37% del total general. En segundo lugar se posicionaron las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall y Cossette López, quienes recibieron 205 votos (19.67%). El tercer lugar de la encuesta fue ocupado por Odír Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Fernández obtuvo 145 marcas que se traducen en un 13.92%. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Resto de resultados

La encuesta estuvo habilitada desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el pasado 8 de enero. En ella se incluyeron deportistas hondureños, políticos y profesionales con una destacada trayectoria y ciudadanos comprometidos con el bienestar del país. Para conocer los resultados de todos los personajes, diríjase al botón “Resultados” y así podrá ver cuántos votos obtuvo cada.

Loading...