Políticas, giras, hitos e impacto: estos fueron los 12 protagonistas del 2025

La agenda internacional de 2025 ha estado marcada por las políticas de Donald Trump y por figuras emergentes como Zohan Mamdani en Nueva York, junto a hitos como el Nobel de la Paz de María Corina Machado, la gira histórica de Bad Bunny y el impacto de Rosalía con su álbum 'Lux'.
Trump: Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, Donald Trump ha marcado la agenda internacional durante todo 2025. El mandatario estadounidense ha impuesto aranceles a prácticamente todos los países del mundo, ha tratado de mediar una y otra vez para poner fin a la guerra de Ucrania y ha auspiciado un plan de paz para Gaza, además de intensificar su intervencionismo en América Latina. En el ámbito migratorio ha endurecido sus políticas, con redadas, deportaciones y vetos a los nacionales de una veintena de países.
Zohran Mamdani: En un país fuertemente polarizado políticamente y controlado por el republicanismo “sui generis” que practica Donald Trump, la llegada de Zohan Mamdani a la alcaldía de Nueva York ha sido un revulsivo para el alicaído Partido Demócrata, incapaz de encontrar un liderazgo que compita con el actual presidente, y casi un terremoto para la política estadounidense precisamente por su forma de entenderla. El demócrata Mamdani es un líder joven, tiene solo 34 años, y su ascenso tiene más que ver con su fuerte conexión con sus votantes que con la mera política.
Bad Bunny: Bad Bunny y el orgullo boricua de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' ha roto este año todos los récords musicales. Considerado el disco más importante del año para Rolling Stone, 'DTMF' ha catapultado al puertorriqueño al número uno de varias listas y le ha convertido en el artista más escuchado el mundo en 2025 en Spotify. Tras el éxito de crítica y público, Bad Bunny se ha embarcado en una ambiciosa gira por 20 países que comenzó con una residencia de un mes en Puerto Rico y que se convirtió en toda una declaración de amor a su tierra natal.
Rosalía: Tras meses de especulaciones, Rosalía lanzó su cuarto álbum, 'Lux', una absoluta revolución del panorama musical, que la artista catalana manejó desde su nueva espiritualidad, muy presente en cada uno de los temas de un disco alabado por la crítica y por los fans, que ha batido récords en las plataformas de streaming y que ha llevado su carrera a otro nivel.
María Corina Machado: Perseguida en Venezuela por su oposición al régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado es la imagen de la resistencia política en el país caribeño y ha copado especialmente la atención internacional tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz este año y protagonizar un rocambolesco viaje, desde la clandestinidad en la que vive en Venezuela para no ser detenida, hasta Oslo.
Sanae Takaichi: La política japonesa Sanae Takaichi hizo historia el pasado octubre al convertirse en la primera mujer en liderar el Japón democrático, rompiendo el 'techo de cristal' en el país que acusa la mayor brecha de género del G7, mientras se enfrenta al reto de encauzar la economía del archipiélago y gestionar una disputa diplomática con China por sus comentarios sobre Taiwán.
Sheikh Hasina: Sheikh Hasina, hija del padre fundador de Bangladés, Sheikh Mujibur Rahman, ha pasado de ser un icono de la democracia en este país a una autócrata condenada a muerte por la justicia. Figura central en la historia bangladesí durante más de medio siglo, gobernó en dos etapas: entre 1996 y 2001, y de 2009 hasta su dimisión en agosto de 2024, tras quince años consecutivos en el poder. Reelegida por quinta vez en enero de 2024, logró avances económicos y el reconocimiento internacional por acoger a más de un millón de refugiados rohinyás, pero también fuertes críticas por sus inclinaciones autoritarias, abusos de los derechos humanos y represión política.
Papa León XIV: Robert Prevost, originario de Chicago, pero con un pasado de más de tres décadas como misionero en Perú y ascendencia española, fue el elegido para suceder al fallecido papa Francisco en un cónclave en el que, a tenor de las indiscreciones posteriores, no tuvo rival. Afable, moderado y reservado, el cardenal fue una de las grandes apuestas del pontífice argentino, que lo designó responsable de los obispos de todo el mundo y que entró entre los 'papables' como un 'outsider' en medio de otros grandes nombres.
Charlie y Erika Kirk:
Aunque el activismo político de Charlie Kirk y su esposa Erika en Estados Unidos era conocido desde años, en 2025 alcanzaron proyección mundial. El 10 de septiembre un joven presuntamente radicalizado asesinó al polémico activista conservador y seguidor de Donald Trump mientras debatía con estudiantes de la Universidad del Valle de Utah. Su asesinato causó tal conmoción que la noticia se convirtió en una de las más buscadas en Google. Erika ha sido nombrada nueva directora de Turning Point, la organización que fundó su marido hace 13 años, y ha hecho suya su misión: continuar difundiendo sus controvertidos mensajes
Francesca Albanese: Reconocida jurista italiana, Francesca Albanese ha destacado este año por su labor como relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. Su notoriedad internacional se debe a sus denuncias de violaciones de derechos humanos en Palestina y a haber acusado a Israel de actos genocidas en la Franja de Gaza, basándose en informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Robert Redford: Símbolo de belleza, de compromiso político y del arte más puro, la muerte de Robert Redford a los 89 años fue una auténtica sorpresa. Se sabía que estaba enfermo y hasta había abandonado su adorado proyecto del Festival de Sundance, el más importante de los certámenes de cine independiente, que había creado en 1983. Pero era el último inmortal de la época más clásica y brillante de Hollywood y su desaparición no entraba en los pensamientos de nadie.
Generación Z: En 2025, la Generación Z ha sido especialmente notoria por su papel protagonista en movimientos sociales y políticos a nivel global. Jóvenes nacidos entre mediados de los noventa y principios de la década de 2010, lideraron protestas en distintos países, reclamando justicia social, transparencia y reformas estructurales. En Nepal, miles de jóvenes salieron a las calles contra la corrupción y la censura en redes sociales, lo que derivó en la caída del Gobierno. En Marruecos, el movimiento juvenil “GENZ212” impulsó manifestaciones por mejoras en sanidad, educación y empleo, mientras que en Paraguay y México protagonizó marchas masivas contra la corrupción y la violencia.