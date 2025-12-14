Políticas, giras, hitos e impacto: estos fueron los 12 protagonistas del 2025

Bad Bunny: Bad Bunny y el orgullo boricua de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' ha roto este año todos los récords musicales. Considerado el disco más importante del año para Rolling Stone, 'DTMF' ha catapultado al puertorriqueño al número uno de varias listas y le ha convertido en el artista más escuchado el mundo en 2025 en Spotify. Tras el éxito de crítica y público, Bad Bunny se ha embarcado en una ambiciosa gira por 20 países que comenzó con una residencia de un mes en Puerto Rico y que se convirtió en toda una declaración de amor a su tierra natal.