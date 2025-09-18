“Un laberinto sin salida”: así es el tenebroso túnel que se llevó al policía Kevin Pérez y al pequeño Eliú

Con focos y machetes, policías y miembros del Cuerpo de Bomberos han buscado a Eliú Bautista, uno de los dos niños que el inspector Kevin Pérez intentó rescatar tras ser arrastrados por un canal lleno de agua en San Pedro Sula.
La búsqueda del cuerpo del menor se detuvo temporalmente este jueves 18 de septiembre debido a las condiciones climáticas. A continuación, las fotos del túnel que habría llevado al policía Kevin y al pequeño Eliú.
La tragedia ocurrió cuando tres niños jugaban en la quebrada La Primavera, cerca de la residencial Los Arcos, y fueron sorprendidos por una corriente que los arrastró.
En medio del caos, el agente de policía Kevin Pérez dio su vida. Con gran esfuerzo logró salvar a dos de los menores, pero tanto él como el niño Eliú Bautista fueron arrastrados por la corriente.
El túnel que muestran las fotos es por donde habrían pasado los dos cuerpos. El del policía fue rescatado el pasado 15 de septiembre, pero el menor aún sigue desaparecido.
Las imágenes y videos del tenebroso túnel no tardaron en viralizarse, un alcantarillado tan peligroso como desconocido para muchos habitantes. Es una estructura oscura y aterradora.
Tras un día entero de búsqueda, fue el lunes 15 de septiembre, en horas de la tarde, que el Cuerpo de Bomberos y los grupos de rescate lograron localizar entre el lodo el cuerpo sin vida del agente Pérez.
Hasta ahora, los equipos de rescate continúan trabajando en la zona para dar con el paradero del pequeño Eliú. Sin embargo, las condiciones del clima no son nada favorables.
Policías que participaron en la búsqueda describen la experiencia como "un viaje por un laberinto sin salida". Pese a ello, uno de sus miembros dio la vida por salvar a dos menores.
"El sitio es un lugar incómodo, es un espacio reducido que te puede traicionar la respiración", describen en su experiencia los que andan en busca del cuerpo del menor.