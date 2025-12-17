Lo bueno, lo malo y lo polémico que dejó el 2025: vote en las encuestas de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El año está por terminar y, como ya es tradición, EL HERALDO invita a sus lectores a repasar juntos los momentos, personajes y episodios que marcaron el 2025. Las encuestas de fin de año ya están abiertas y su opinión es clave para construir este balance colectivo.

Este 2025 dejó de todo: decisiones polémicas, figuras que acapararon titulares, gestiones bien evaluadas y otras duramente cuestionadas. Por eso, las encuestas incluyen cinco categorías que resumen el pulso del año: El Villano, El Personaje del Año, La Inocentada, El Mejor Funcionario y El Peor Funcionario.



Participar es sencillo y rápido. Solo toma unos segundos y le permite ser parte de una conversación nacional que año con año refleja cómo los hondureños interpretan lo ocurrido en el país. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas: solo su criterio.