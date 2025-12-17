Lo bueno, lo malo y lo polémico que dejó el 2025: vote en las encuestas de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El año está por terminar y, como ya es tradición, EL HERALDO invita a sus lectores a repasar juntos los momentos, personajes y episodios que marcaron el 2025. Las encuestas de fin de año ya están abiertas y su opinión es clave para construir este balance colectivo.
Este 2025 dejó de todo: decisiones polémicas, figuras que acapararon titulares, gestiones bien evaluadas y otras duramente cuestionadas. Por eso, las encuestas incluyen cinco categorías que resumen el pulso del año: El Villano, El Personaje del Año, La Inocentada, El Mejor Funcionario y El Peor Funcionario.
Participar es sencillo y rápido. Solo toma unos segundos y le permite ser parte de una conversación nacional que año con año refleja cómo los hondureños interpretan lo ocurrido en el país. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas: solo su criterio.
Como siempre, EL HERALDO garantiza un proceso transparente, con control por dirección IP para asegurar que cada participación sea única y válida. La privacidad de los lectores está protegida y los resultados se actualizan en tiempo real.
Las encuestas estarán disponibles hasta el 8 de enero de 2025 a las 11:59 p. m., y los resultados finales se darán a conocer el 9 de enero. ¿Ya sabes por quién vas a votar?
¿Cómo participar?
Ingrese a www.elheraldo.hn desde cualquier dispositivo.
De clic en las siguientes encuestas en las que desea votar:
1. Mejor personaje del año 2025 en Honduras
2. El mayor villano de Honduras en 2025
3. La inocentada más absurda en Honduras en 2025
4. Mejor funcionario de Honduras en 2025
5. Funcionario con peor desempeño en Honduras en 2025
Elija su opción (solo se permite un voto por persona).
Vaya al final de la encuesta y presione el botón rojo “Vota” o "Enviar".
Tip: Si navega desde el WiFi de su empresa y no puede votar, active sus datos móviles para participar sin problema.