Britney Spears declara que “se casó” consigo misma en una extraña publicación

La estrella pop, de 42 años, compartió un video en el que aparece con un vestido de novia blanco y un velo de encaje, declarando: “El día que me casé conmigo misma... ¡Lo vuelvo a traer porque puede parecer vergonzoso o estúpido, pero creo que es lo más brillante que he hecho!”.

El video, acompañado de la canción “Fields of Gold” de Sting, fue seguido por una imagen de una iglesia vacía sin descripción. Después, la cantante publicó un video en bikini amarillo disfrutando junto a la piscina, y más tarde compartió imágenes abordando un jet privado con un vestido blanco, anunciando: “¡Turks and Caicos, allá voy!”.

9

Spears y Asghari se casaron en junio de 2022 en una ceremonia repleta de celebridades. La cantante había sufrido un aborto espontáneo un mes antes, y aunque planeaban seguir intentando ampliar la familia, no lo lograron.

10

En su libro de memorias The Woman In Me, Spears expresó su aprecio por Asghari, afirmando: “Aprecio lo estable que es. Amo que no bebe. Es un regalo de Dios”.

11

Britney estuvo casada brevemente con su amigo de la infancia Jason Alexander en 2004, y su segundo matrimonio con Kevin Federline terminó en 2007.

12

Federline tuvo la custodia primaria de sus hijos, Sean Preston y Jayden, durante su infancia. Sin embargo, la relación de Spears con sus hijos parece haberse restaurado, ya que han pasado tiempo juntos este verano.

13

Según una fuente cercana, “Britney ha estado trabajando en su relación con Sean Preston y Jayden durante meses.