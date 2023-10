Los Ángeles, California. Britney Spears dijo que tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake, en un extracto de su muy esperada nueva biografía.

Esta es una de las varias revelaciones de The Woman in Me, que saldrá a la venta el 24 de octubre, en la cual la estrella del pop también habla sobre la controvertida tutela legal de su padre, que le prohibió tomar control de su vida y sus finanzas durante 14 años.

“Si hubiese dependido sólo de mí, jamás lo habría hecho”, escribió Spears sobre el aborto, en un extracto publicado por la revista People el martes.