Horóscopo de hoy miércoles 4 de junio en Honduras: ¿Qué dicen los signos?

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 4 de junio las energías del universo invitan a pausar por un momento la rutina y prestar atención a lo que dicta el corazón. Las emociones estarán más a flor de piel, y es posible que muchas personas se sientan más sensibles o reflexivas. Es un buen día para escuchar la voz interior, tomar decisiones con calma y abrirse a nuevas posibilidades que podrían estar tocando a la puerta.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Aunque aún no has alcanzado las metas profesionales que te has marcado, te mostrarás encantado de los logros conquistados hasta el momento. Jornada muy señalada por el optimismo; solucionarás fácilmente las dificultades.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Sufrirás hoy alguna contrariedad que te hará perder el buen rollo que arrastrabas desde ayer, aunque ya sabes que no hay mal que por bien no venga: aprenderás del error y podrás salvar esas situaciones de mejor manera.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La correcta alimentación puede convertirse hoy en una aliada o en una enemiga. La hora de la comida será importante, trata de llegar a ella lo más relajada posible y no te pongas delante del plato con ansiedad. El ejercicio puede ayudarte, siempre que no te excedas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Puedes arriesgar tu relación sentimental por dejar clara cuál es tu postura con respecto a tu familia política. Tendrás una discusión acalorada por ello, pero tras la tempestad vendrá una calma mucho más duradera de lo habitual. Estarás pendiente de una llamada telefónica.

LEO (23 julio - 22 agosto). Tu momento sentimental te exigirá decisión, sin miedo a las consecuencias tendrás que lanzarte a por la persona que te gusta, porque puede que la oportunidad con la que cuentes hoy no vuelva en mucho tiempo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Te tocará ser hoy la persona que ve un poco más allá de los problemas y roces y pone un punto de armonía necesario para que las cosas se equilibren y se pueda convivir pacíficamente. Tendrás en cuenta sobre todo las opiniones de los más débiles.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los comentarios mordaces o inconvenientes que sueltes sin pensar demasiado pueden volverse contra ti en estos momentos, en los que te tendrás que hacer frente a sus consecuencias. Asume las culpas y pasa página cuanto antes.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). El dinero puede ser hoy la fuente de alegría. Además de tener la suerte de tu parte y con ello la posibilidad de ganar algo extra, recibirás buenas noticias de tu trabajo en cuanto al salario.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). El final de la jornada de trabajo traerá muy buenos augurios para los Sagitario, que saldrán triunfantes de los retos asumidos y verán cómo sus posibilidades de mejoras económicas cobran más fuerza.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La parte más tímida de tu personalidad parece instalada en algunos aspectos de tu vida, y no deberías permitirlo porque puedes alejarte de espacios verdaderamente importantes para tu desarrollo personal. Podrás hablar de ello con alguien de confianza.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Estarás especialmente brillante hoy para las cuestiones laborales que se suelen enredar. Seguramente encuentres soluciones sencillas para problemas que te parecían irresolubles o muy latosos hasta hace poco.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El diálogo y la conversación íntima pueden favorecer la mejora de las relaciones sexuales, que últimamente han quedado un poco relegadas. Lograrás reunir la fuerza de voluntad suficiente para cumplir con una disciplina alimentaria que mejore tus problemas de salud.