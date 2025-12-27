  1. Inicio
Futbolista de la Liga Nacional de Honduras sufre aparatoso accidente en Yoro

El futbolista se encuentra de vacaciones tras concluir el torneo Apertura con su equipo y este día sufrió un accidente

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 14:10
El Juticalpa FC, sufrió este sábado un accidente de tránsito en el municipio de Morazán, departamento de Yoro.
El hecho generó preocupación en el entorno deportivo, luego de que circulara un video del incidente en redes sociales.

En las imágenes se observa claramente el momento en que un camión repartidor impacta por la parte trasera el vehículo en el que se conducía el guardameta.

El choque provocó daños materiales considerables y afortunadamente no pasó a mayores en cuanto a la integridad física del jugador.
Tras el accidente, se confirmó que Denovan Torres se encuentra en excelentes condiciones de salud, sin lesiones de gravedad.

Gracias a Dios, el futbolista salió ileso del percance, lo que trajo tranquilidad tanto a su familia como al club y a la afición.
Las autoridades de Tránsito se hicieron presentes en el lugar para realizar el procedimiento correspondiente y levantar el informe del accidente.

Será esta instancia la encargada de determinar la responsabilidad del hecho, conforme a la investigación y las pruebas recabadas.
Mientras tanto, el arquero del Juticalpa FC se encuentra de vacaciones tras quedar eliminado en la primera ronda del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
