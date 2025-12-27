Las JEVR regresan al escrutinio especial en el nivel de diputados

Tegucigalpa, Honduras.-Luego que el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara por mayoría de votos la mañana de este sábado, reiniciar el escrutinio especial a nivel de diputados, las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) retornaron esta tarde a sus labores.
A eso de las 2:40 de la tarde, los representantes de los partidos políticos ante el CNE comenzaron a regresar a las mesas de escrutinio especial instaladas en el Centro Logístico Electoral (CLE).
La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, instruyó, al cierre de la sesión de pleno, remitir una comunicación a los partidos políticos para que se integre la totalidad de los miembros de JEVR y que se pueda avanzar rápidamente en escrutinio.
Al mismo tiempo, destacó que mientras la auditoría externa envía, a las 6:00 de la tarde de hoy, un informe con las actas donde hay disputas reales en los dos niveles electivos, se debía reiniciar el escrutinio con el nivel electivo de diputados al Congreso Nacional.
Mientras que la consejera propietaria, Cossette López, dijo que había un aforo dispuesto en el CLE del CNE para conformar no solo 110 o 94 Juntas, sino el total de 150 y que luego con el informe de la empresa auditora se podían tomar determinaciones respecto al nivel electivo de corporaciones municipales, que también son de mucha importancia.
Reflexionó que las corporaciones no tienen un rol orgánico formal en el traspaso de mando presidencial de la República, y en consecuencia en la alternancia en el ejercicio del poder, principio fundacional de la República hondureña.
Las JEVR no trabajaban desde el mediodía del miércoles 24 de diciembre, cuando se les dio un asueto por las fiestas de Navidad, pero al regresar el 25 de diciembre, no comenzaban porque el pleno del CNE no había determinado en qué nivel continuar.
A las 3:00 de la tarde de hoy, la página de YouTube mostraba que los integrantes de las JEVR ya estaban trabajando, tal y como lo ordenó la consejera presidenta, por lo cual en las próximas horas se verán cambios en el nivel de diputados.