Las JEVR regresan al escrutinio especial en el nivel de diputados

Tegucigalpa, Honduras.-Luego que el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara por mayoría de votos la mañana de este sábado, reiniciar el escrutinio especial a nivel de diputados, las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) retornaron esta tarde a sus labores. A eso de las 2:40 de la tarde, los representantes de los partidos políticos ante el CNE comenzaron a regresar a las mesas de escrutinio especial instaladas en el Centro Logístico Electoral (CLE).

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, instruyó, al cierre de la sesión de pleno, remitir una comunicación a los partidos políticos para que se integre la totalidad de los miembros de JEVR y que se pueda avanzar rápidamente en escrutinio.