Diputado nacionalista Ramón Carranza: “Nuevo gobierno debe poner el empleo en el centro”

El diputado nacionalista por El Paraíso, Ramón Carranza Discua pide al nuevo gobierno capacitar el talento humano y generar empleos para la juventud

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 12:41
Miles de jóvenes están desempleados y demandan un empleo para tener ingresos económicos dignos y de esa manera evitar migrar a otros países.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. - ​​​​​“Honduras emprende... pero en la informalidad. Y así no alcanza”.

En esos términos se pronunció el diputado nacionalista por el departamento de El Paraíso, Ramón Carranza Discua.

El mensaje fue dado a conocer a través de la red social X, donde destacó que “para que el talento se convierta en productividad y empleo formal, necesitamos tres llaves: financiamiento, reglas simples y previsibles y, sobre todo, capital humano calificado”.

“La formación técnica y un vínculo real entre la educación y el sector productivo son esenciales para cerrar las brechas de habilidades”, detalló el diputado Ramón Carranza.

Asimismo, enfatizó que “el nuevo gobierno debe poner el empleo en el centro: capacitación, oportunidades y trabajo digno para todos”.

La generación de empleo es uno de los principales desafíos que las nuevas autoridades deben abordar, especialmente en favor de la juventud, que demanda mayores oportunidades y mejores condiciones de vida para sus familias.

Más de 250,000 personas están en la búsqueda de un empleo en Honduras

Cuando se crean opciones para generar ingresos familiares, se reduce la migración de jóvenes hacia otros países y se aprovecha la mano de obra calificada dentro del territorio nacional.

Se espera que las nuevas autoridades, encargadas de la toma de decisiones, atiendan las demandas en las distintas áreas, en beneficio de los sectores más necesitados.

