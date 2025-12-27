Diputado nacionalista Ramón Carranza: “Nuevo gobierno debe poner el empleo en el centro”

Tegucigalpa, Honduras. - ​​​​​“Honduras emprende... pero en la informalidad. Y así no alcanza”.

En esos términos se pronunció el diputado nacionalista por el departamento de El Paraíso, Ramón Carranza Discua.

El mensaje fue dado a conocer a través de la red social X, donde destacó que “para que el talento se convierta en productividad y empleo formal, necesitamos tres llaves: financiamiento, reglas simples y previsibles y, sobre todo, capital humano calificado”.