Pedro Capó anuncia gira internacional: ¿vendrá a Honduras?

Su sencillo más exitoso hasta la fecha es "Calma", lanzado en 2018, el cual alcanzó gran popularidad, especialmente tras el remix con Farruko y posteriormente con Alicia Keys.

Además de su carrera musical, Pedro ha participado en películas como Shut Up And Do It y Paraiso Travel. También ha colaborado con artistas como Thalía, Kany García y Camilo, este último en la canción "Tutu".