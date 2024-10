Lisa Marie Presley revela que Michael Jackson era “todavía virgen” a los 35 años

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- El rey del pop Michael Jackson era “virgen” a los 35 años, según relata en sus memorias póstumas la que fuera su esposa, Lisa Marie Presley, fallecida en 2023.

En ‘From Here to the Great Unknown’, que salió al mercado ayer, martes, la hija del Rey del Rock, Elvis Presley, comparte detalles íntimos de su relación con Michael Jackson, del que dice que era “todavía virgen” a los 35 años cuando comenzaron a salir y que se sintió “aterrorizada” por ello.Después de haberse visto por primera vez cuando eran jóvenes, Presley y Jackson iniciaron una relación romántica en 1994, según los extractos de las memorias que publica la revista PEOPLE.

Antes de comenzar a salir oficialmente, Presley todavía estaba casada con su primer esposo, Danny Keough, pero se separaron después de que Jackson le confesara su amor durante un viaje que hicieron a Las Vegas.

”Michael dijo: No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que seas la madre de mis hijos”, escribe Presley.

”No dije nada de inmediato, pero si lo hice después: ‘Me siento muy halagada, ni siquiera puedo hablar’. Para entonces, sentí que también estaba enamorada de él”, señala en el libro.