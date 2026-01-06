OEA analiza situación de Venezuela en sesión extraordinaria tras captura de Maduro

Washington, Estados Unidos- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió de manera extraordinaria este martes -6 de enero- para analizar la situación en Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó este domingo la organización internacional.

La sesión fue convocada a solicitud de la Misión Permanente de Colombia, cuyo Gobierno rechazó, junto a España, Brasil, Chile, México y Uruguay, lo que califican como "acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela". Además de las intervenciones de representantes de los Estados miembros, se prevé también que al final de la reunión tome la palabra el secretario general del bloque, el surinamés Albert Ramdin.

Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado en Caracas junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación relámpago de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta', para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción. Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la captura del presidente de Venezuela y anunciara que su país gobernaría la nación suramericana hasta que haya una transición, la OEA urgió a Washington y Caracas a "prevenir una mayor escalada" y respaldar una salida pacífica a la situación.