Madre habría matado a su bebé de 18 meses mientras discutía con su pareja en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Una mujer de 26 años fue capturada tras ser señalada de haber asesinado a su bebé de 18 meses mientras discutía con su pareja sentimental. Mediante un operativo de seguimiento y vigilancia, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNSPC) capturaron a la madre este lunes en El Paraíso.

La detenida es originaria de Puerto Cortés, Cortés, y residía en la colonia Ciudad del Sol. Según la Policía, el hecho habría ocurrido el pasado 18 de mayo de 2022, en el norte del país, pero fue hasta inicios de 2026 que lograron capturarla. Tras las diligencias investigativas realizadas en torno al caso, se estableció que la madre de la menor, junto a su pareja sentimental, habrían sostenido una fuerte discusión, durante la cual ambos le habrían provocado varios golpes a la niña.