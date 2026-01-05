  1. Inicio
  2. · Sucesos

Madre habría matado a su bebé de 18 meses mientras discutía con su pareja en El Paraíso

Una mujer de 26 años fue capturada por las autoridades en El Paraíso, acusada de haber provocado la muerte de su bebé de 18 meses durante una discusión con su pareja

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 21:16
Madre habría matado a su bebé de 18 meses mientras discutía con su pareja en El Paraíso

Agentes policiales capturaron a una mujer señalada de participar en la muerte de su hija de 18 meses.

 Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.- Una mujer de 26 años fue capturada tras ser señalada de haber asesinado a su bebé de 18 meses mientras discutía con su pareja sentimental.

Mediante un operativo de seguimiento y vigilancia, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNSPC) capturaron a la madre este lunes en El Paraíso.

Mujer mató a su hija recién nacida en el Día de la Madre en San Pedro Sula

La detenida es originaria de Puerto Cortés, Cortés, y residía en la colonia Ciudad del Sol.

Según la Policía, el hecho habría ocurrido el pasado 18 de mayo de 2022, en el norte del país, pero fue hasta inicios de 2026 que lograron capturarla.

Tras las diligencias investigativas realizadas en torno al caso, se estableció que la madre de la menor, junto a su pareja sentimental, habrían sostenido una fuerte discusión, durante la cual ambos le habrían provocado varios golpes a la niña.

Mujer mata a su hija de tres años y luego intenta quitarse la vida en San Pedro Sula

Posterior a la agresión, la menor fue trasladada a un centro asistencial; sin embargo, luego de ser evaluada por el personal médico, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

“De manera inmediata, los familiares alertaron a las autoridades, procediéndose posteriormente al traslado del cuerpo de la menor hacia las instalaciones de Medicina Forense de San Pedro Sula, para determinar la causa y la manera de muerte”, informó la Policía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias