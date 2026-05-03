Britney Spears va a juicio este 4 de mayo tras concluir su rehabilitación

La famosa cantante Britney Spears deberá presentarse ante un juez este lunes 4 de mayo, luego de haber concluido con su proceso de rehabilitación, con la finalidad de responder ante los cargos derivados de su arresto en marzo pasado, cuando fue detenida por una patrulla policial por la sospecha de conducción bajo los efectos del alcohol. A continuación los detalles.
Todo comenzó en marzo, cuando agentes de la Patrulla de Caminos de California detuvieron a la intérprete de Baby One More Time. Luego de ser fichada, la cantante pasó la noche bajo custodia en la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura antes de ser liberada a la mañana siguiente.
Fue precisamente esa detención la que encendió las alarmas alrededor de la artista y reavivó la preocupación pública por su bienestar, un tema que ha acompañado a Spears durante gran parte de su vida adulta y que volvía a ocupar los titulares internacionales.
Frente a la gravedad de su situación, la cantante tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños: a mediados de abril ingresó de manera voluntaria a una clínica de rehabilitación. El plan inicial contemplaba una estadía de 30 días, pero la artista abandonó el centro tras 21 días de tratamiento.
A pesar de haber salido antes del plazo previsto, medios estadounidenses reportaron que Spears fue vista recientemente en Westlake Village con una actitud tranquila y que, al momento de salir del centro, se encontraba libre de sustancias.
De regreso en su mansión, la cantante no estaría enfrentando este proceso en soledad.
Según reportes, sus hijos Sean y Jayden se habrían mudado con ella para acompañarla durante esta etapa y fortalecer el vínculo familiar antes de la comparecencia judicial.
Ahora, con el tribunal como próxima parada, la artista deberá definir su situación legal en una audiencia que podría marcar un antes y un después en este nuevo capítulo de su vida.
El cargo por conducción bajo influencia de sustancias no es menor y las consecuencias legales aún están por determinarse.
Hasta el cierre de esta nota, ni Britney Spears ni sus representantes legales se habían pronunciado sobre la estrategia que adoptarán durante la audiencia del 4 de mayo. Mientras tanto, sus fanáticos permanecen a la expectativa de la resolución final del juez en torno al caso.