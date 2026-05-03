Britney Spears va a juicio este 4 de mayo tras concluir su rehabilitación

La famosa cantante Britney Spears deberá presentarse ante un juez este lunes 4 de mayo, luego de haber concluido con su proceso de rehabilitación, con la finalidad de responder ante los cargos derivados de su arresto en marzo pasado, cuando fue detenida por una patrulla policial por la sospecha de conducción bajo los efectos del alcohol. A continuación los detalles.