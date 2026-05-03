El insólito regalo de cumpleaños que David Beckham recibió de su esposa

La propiedad de los Cotswolds, valorada en más de 12 millones de euros y construida en piedra maciza con el carácter rústico típico de la campiña inglesa, cuenta con amplios jardines diseñados por el paisajista Marcus Barnett, un huerto ecológico con invernadero, una colonia de abejas y su propia granja de gallinas. Es, en muchos sentidos, el opuesto exacto de los estadios llenos y las alfombras rojas que marcaron su carrera.