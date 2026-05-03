El insólito regalo de cumpleaños que David Beckham recibió de su esposa

David Beckham cumplió 51 años el pasado 2 de mayo rodeado de su familia en su propiedad de los Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra, y el regalo que más habló ese día no fue una joya ni un auto de lujo. Fue, en cambio, un par de cajas transportadoras adornadas con lazos de regalo.
El obsequio fue de parte de Victoria Beckham junto a sus hijos, y el video que la diseñadora publicó en sus redes sociales se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana.
Al abrirse, las cajas revelaron varias gallinas de raza Holandesa Barbuda, aves conocidas por su plumaje blanco y alborotado.
Victoria explicó que una de las aves era "de parte de Harper", mientras David, ataviado con un sombrero de vaquero, sostenía con evidente satisfacción a una de las gallinas de plumaje alborotado.
No había en esa escena ningún rastro del personaje que durante décadas encabezó portadas de revistas de moda. Había, en cambio, un hombre que genuinamente disfruta de las mañanas en el campo.
La afición de Beckham por las aves de corral no surgió de la nada. Fue en diciembre de 2023 cuando Victoria le obsequió unas gallinas y un gallo como regalo de Navidad, y desde entonces David no ha parado de ampliar su gallinero.
Aquel primer regalo navideño encendió algo en él que, con el paso de los meses, se consolidó como una rutina genuina. Recogió su primer huevo en marzo de ese año y lo celebró en Instagram escribiendo sobre un huevo azul recién puesto.
Para entender por qué un hombre con una fortuna estimada en 550 millones de dólares se emociona con un gallinero, hay que conocer un poco mejor cómo vive lejos de los reflectores.
La propiedad de los Cotswolds, valorada en más de 12 millones de euros y construida en piedra maciza con el carácter rústico típico de la campiña inglesa, cuenta con amplios jardines diseñados por el paisajista Marcus Barnett, un huerto ecológico con invernadero, una colonia de abejas y su propia granja de gallinas. Es, en muchos sentidos, el opuesto exacto de los estadios llenos y las alfombras rojas que marcaron su carrera.
Su pasión por la apicultura nació durante el confinamiento, cuando instaló una primera colmena en el jardín.
Con el tiempo sumó el huerto, la jardinería activa y las gallinas. En videos que se volvieron virales, se le ve conduciendo un tractor, alimentando animales y ocupándose de las tareas propias del campo con una naturalidad que sorprendió a muchos de sus seguidores.
El cumpleaños también estuvo marcado por las palabras que Victoria eligió para felicitarlo públicamente. En Instagram, la ex Spice Girl le escribió un mensaje que terminaba con una promesa concreta: "¡Te vamos a mimar todo el día! Nadie se lo merece más que tú". Y en la misma publicación lo describió como "el alma más amable y generosa".