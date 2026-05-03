Teto Rivera: el influencer hondureño que hace de la cocina y el humor un fenómeno digital

Esta fotogalería recorre la historia de Teto Rivera, creador de contenido hondureño que ha logrado conectar con el público a través de recetas, humor y cercanía en redes sociales.
Es originario de Danlí, El Paraíso. Creció en un hogar marcado por la educación: sus padres, Lilian y Héctor, ambos maestros, incluso llegaron a ser sus profesores.
Es el menor de cuatro hermanos —dos hombres y dos mujeres— y desde pequeño estuvo rodeado de música, disciplina y amor.
Influenciado por su padre, maestro de música, Teto aprendió a tocar instrumentos como la guitarra y la batería. Durante mucho tiempo, su sueño fue dedicarse profesionalmente a la música, una vocación que hoy reconoce como su gran sueño frustrado.
Acerca de su característico look rizado, el creador ha dicho que durante la pandemia de covid-19 decidió dejarse crecer el cabello, algo que había querido hacer desde que cursaba la secundaria.
Teto también ha sido misionero de su iglesia en Sonora, México, y se identifica como miembro activo de la iglesia mormona, a la que asiste con regularidad.
Antes de convertirse en creador de contenido gastronómico, entre 2013 y 2015 ya realizaba videos en YouTube. Además, trabajó durante un tiempo en producción audiovisual, experiencia que luego le serviría para desarrollar su propio estilo frente a cámara.
Su salto a la popularidad llegó de forma inesperada: un video preparando tortillas con quesillo alcanzó el millón de vistas. A partir de ahí, su contenido culinario comenzó a ganar fuerza y a conectar con el público.
Aunque ha experimentado con muchas recetas, asegura que su plato más fuerte son los espaguetis, porque logran replicar el sabor de los que hacía su mamá.
Detrás de la pantalla, Teto reconoce que el proceso no siempre es fácil. En más de una ocasión ha tenido que apagar la cámara para llorar, asegurando que “la gente no siempre ve el esfuerzo detrás de hacer contenido”.
También ha reflexionado sobre el desgaste emocional del trabajo digital: “Uno llega a descuidarse a uno mismo, por cumplirle a los demás. Llegas cansado y agarras la fuerza para sonreírle a quienes te siguen”.
En su vida personal, su novia Jimena y su familia han sido un soporte clave en su carrera y en los momentos más exigentes del camino. Aunque admite que este no es el momento, sueña con convertirse en padre de familia.
Teto Rivera no se detiene. Actualmente trabaja en su pódcast "La cuestión", promociona su marca de chile "PicanTeto" y mantiene múltiples proyectos en desarrollo.
Además, tiene en mente un ambicioso plan: recorrer cada departamento de Honduras para cocinar platillos típicos, acompañado de la icónica canción de Guillermo Anderson, “El encarguito”.
En cuanto a su relación con la fama, asegura que nunca buscó ser popular, pero que ha abrazado la oportunidad de construir una fiel comunidad de seguidores que lo ha recibido con agrado durante estos últimos años.
Teto cuenta con más de 110 mil seguidores en Instagram, 275 mil en Facebook y casi 700 mil en TikTok, plataforma que le permitió despegar en redes sociales y convertirse en el influencer de cocina más viral de Honduras.