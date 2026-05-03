Christian Nodal contra su padre: la guerra legal por su identidad artística

Lo que el artista no pudo contener fue su propia voz. Durante una presentación en Querétaro, Nodal pausó el espectáculo para dirigirse al público con una confesión que sus seguidores tomaron como una declaración de guerra hacia quienes lo rodean. Sus palabras fueron directas: "Si algo me ha enseñado la vida, es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes... Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido, ya soy todo lo peor de esta vida y nadie conoce mi corazón".