Christian Nodal contra su padre: la guerra legal por su identidad artística

El intérprete de regional mexicano Christian Nodal dio un golpe sobre la mesa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) al solicitar la denominación "El Forajido" como su nueva identidad comercial, días después de que se confirmara que Jaime González, su padre y representante, renovó los derechos sobre la marca "Christian Nodal" sin que el artista tuviera aparente conocimiento del trámite.
De acuerdo con registros del ente estatal, Nodal inició el trámite para registrar "El Forajido" el 22 de abril, publicado siete días después, bajo su nombre legal Christian Jesús González Nodal, cubriendo servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, educación y formación. El expediente fue tramitado a través del bufete GSyM Legal, con sede en Polanco, Ciudad de México.
El movimiento no ocurre en el vacío. La solicitud de la marca "Christian Nodal" fue presentada el 31 de octubre de 2025 y aprobada el 7 de abril de 2026, con una vigencia de diez años, lo que implica que el control legal del nombre artístico permanecería fuera del cantante hasta 2036. El registro está a nombre de Jaime González Terrazas, padre del intérprete.
El registro no se limita únicamente al nombre. También abarca elementos como la imagen del artista, su música, videos y proyectos relacionados con su actividad profesional, lo que amplía considerablemente el alcance del control sobre su carrera.
Lo que resulta particularmente llamativo del caso es la cronología. La renovación de los derechos ocurre al vencer el primer periodo de diez años del registro original, otorgado cuando el sonorense era menor de edad. El artista no renovó el trámite al cumplir la mayoría de edad, y su padre lo hizo a través de su empresa.
JG Music es la agencia de representación a la que pertenece Christian Nodal, de la cual su padre, Jaime González, es el dueño. La cancelación anticipada del contrato de representación, vigente hasta el año 2035, obliga al intérprete a pagar una penalización millonaria, sumiendo la relación laboral y personal en su punto de mayor tensión histórica.
Consciente de esa trampa contractual, el cantante empezó a moverse con otra velocidad. El programa televisivo Venga la Alegría reveló que el intérprete explora un posible retorno a las filas de Universal Music para conseguir el respaldo financiero necesario que le permita liquidar la deuda contractual con su padre y recuperar su independencia.
Sony Music, la actual disquera del cantante, no ha conseguido los resultados esperados y la crisis de imagen pública del artista complica el escenario.
El conflicto tiene otra dimensión que trasciende lo familiar. Desde 2021, el músico sostiene una batalla jurídica contra la disquera Universal Music por la propiedad de los derechos de autor y las regalías de sus primeros tres álbumes: "Me dejé llevar", "Ahora" y "AYAYAY!". Universal Music contrademandó a Nodal por presunto incumplimiento de contrato, así como por la presunta falsificación de firmas del padre del cantante en algunos documentos. En noviembre de 2025, una jueza determinó que no había vinculación a proceso penal, pero la vía civil de esta disputa permanece abierta.
Lo que el artista no pudo contener fue su propia voz. Durante una presentación en Querétaro, Nodal pausó el espectáculo para dirigirse al público con una confesión que sus seguidores tomaron como una declaración de guerra hacia quienes lo rodean. Sus palabras fueron directas: "Si algo me ha enseñado la vida, es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes... Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido, ya soy todo lo peor de esta vida y nadie conoce mi corazón".
Antes, en ese mismo concierto, había dejado caer otra frase que sus fans recibieron como una síntesis brutal de su situación: "Hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y voz siempre van a ser de ustedes".
El distanciamiento con su familia no es repentino. Uno de los momentos más notorios fue en febrero de este año, luego de que el cantante dejó de seguir a sus padres en redes sociales. En enero pasado, Nodal celebró sus 27 años al lado de Ángela Aguilar, con la notable ausencia de personas cercanas a él.