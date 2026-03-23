Así es el hotel donde se hospedará la selección de Honduras en España

La selección de Honduras de José Francisco Molina viajó a España para encarar el partido amistoso ante Perú en Estadio Ontime Butarque, casa del Leganés
Honduras encara su primer compromiso al mando del técnico español José Francisco Molina.
Honduras viajó este lunes a Madrid para prepararse de cara a este juego, donde se fueron los jugadores de la Liga Nacional.
La Bicolor que hoy comanda José Francisco Molina se concentrará en el Hotel Segovia Sierra de Guadarrama.
Honduras se estrena al mando de Molina ante Perú en el estadio Estadio Ontime Butarque. La última vez que se enfrentaron fue en el 2012 y terminaron 0-0.
El hotel Segovia Sierra de Guadarrama, ubicado a unos 25 minutos en carro hasta la zona centro de la ciudad, será el búnker de la Selección Nacional de Honduras
En este hotel, donde se respira paz y tranquilidad, José Francisco Molina iniciará un nuevo proceso tras la dura eliminación de la Bicolor Hondureña rumbo al Mundial 2030.
Asimismo, el complejo donde entrenará La H está a seis minutos en automóvil desde el hotel de concentración.
A los seleccionados nacionales ya los espera el escudo de Honduras en el mostrador del hotel cuatro estrellas.
El hotel tiene área de juegos deportivos, piscina, bar y restaurante
El último partido de la selección de Honduras fue el empate sin goles ante Costa Rica con el que quedó fuera del Mundial United 2026.
La selección de Honduras se hospedará en un hotel cuatro estrellas en España.
Una habitación en este hotel anda al menos 90 euros el día. Los jugadores estarán bien acomodados en europa.
El clima en Guadarrama, Municipio de España, estará entre 12 a 14 grados celsius.
Honduras estará en un hotel que tiene su área de gimnasio, área donde se pueden impartir las charlas del juego y recreación.
El periodista Mario Figueroa es el enviado especial para cubrir este encuentro de Honduras ante Perú en España.