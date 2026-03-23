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Así es el hotel donde se hospedará la selección de Honduras en España

La selección de Honduras de José Francisco Molina viajó a España para encarar el partido amistoso ante Perú en Estadio Ontime Butarque, casa del Leganés

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 13:30
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La selección de Honduras de José Francisco Molina viajó a España para encarar el partido amistoso ante Perú en Estadio Ontime Butarque, casa del Leganés
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Honduras encara su primer compromiso al mando del técnico español José Francisco Molina.

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Honduras viajó este lunes a Madrid para prepararse de cara a este juego, donde se fueron los jugadores de la Liga Nacional.
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La Bicolor que hoy comanda José Francisco Molina se concentrará en el Hotel Segovia Sierra de Guadarrama.
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Honduras se estrena al mando de Molina ante Perú en el estadio Estadio Ontime Butarque. La última vez que se enfrentaron fue en el 2012 y terminaron 0-0.
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El hotel Segovia Sierra de Guadarrama, ubicado a unos 25 minutos en carro hasta la zona centro de la ciudad, será el búnker de la Selección Nacional de Honduras
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En este hotel, donde se respira paz y tranquilidad, José Francisco Molina iniciará un nuevo proceso tras la dura eliminación de la Bicolor Hondureña rumbo al Mundial 2030.
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Asimismo, el complejo donde entrenará La H está a seis minutos en automóvil desde el hotel de concentración.

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A los seleccionados nacionales ya los espera el escudo de Honduras en el mostrador del hotel cuatro estrellas.
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El hotel tiene área de juegos deportivos, piscina, bar y restaurante
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El último partido de la selección de Honduras fue el empate sin goles ante Costa Rica con el que quedó fuera del Mundial United 2026.
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La selección de Honduras se hospedará en un hotel cuatro estrellas en España.

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Una habitación en este hotel anda al menos 90 euros el día. Los jugadores estarán bien acomodados en europa.
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El clima en Guadarrama, Municipio de España, estará entre 12 a 14 grados celsius.
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Honduras estará en un hotel que tiene su área de gimnasio, área donde se pueden impartir las charlas del juego y recreación.
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El periodista Mario Figueroa es el enviado especial para cubrir este encuentro de Honduras ante Perú en España.
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