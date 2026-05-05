432 cirugías se realizaron como parte del plan de reducción de la mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- A más de un mes de la implementación del plan para reducir la mora quirúrgica en el sistema sanitario público, la Secretaría de Salud (Sesal) informó que se han realizado 432 cirugías a nivel nacional. La cifra representa que en los 42 días desde que comenzó el programa, se realizan en promedio 10 operaciones diarias. El plan que busca reducir a cero las listas de pacientes que llevan esperando durante meses por una operación, comenzó a ejecutarse el pasado 24 de marzo, a través de convenios con hospitales privados, mientras se fortalece la capacidad del sistema sanitario público.

Mediante esos convenios a la fecha se han realizado un total de 154 cirugías en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Olancho y Santa Rosa de Copán. Esas intervenciones abarcan diversos procedimientos quirúrgicos, entre ellos: hernioplastia inguinal y umbilical, colecistectomía laparoscópica, lipomas, circuncisiones, histerectomía abdominal total, quistes y herniorrafías umbilicales, entre otros. Los 278 pacientes restantes fueron operados durante una brigada que realizó el Hospital General San Felipe a mediados de abril; las personas beneficiadas fueron pacientes con problemas de cataratas, que llevaban esperando meses para ser atendidos.

Meta para este año

De acuerdo a estimaciones oficiales, son al menos 14,000 personas que llevan esperando más de tres meses, incluso años una operación en los 32 hospitales de la red pública. Mientras que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) son unos 7,000 derechohabientes que se encuentran en lista de espera para ser intervenidos, la mayoría de ellos se ubican en la zona norte del país. De esa lista, las autoridades sanitarias indicaron que esperan finalizar este año con más de 5,000 intervenciones hechas; sin embargo, de seguir el ritmo de 10 operaciones diarias en promedio, al finalizar el año se lograrían hacer un poco más de 4,000 cirugías.