Hospitales privados inician cirugías financiadas por el gobierno para reducir mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno inició este miércoles el programa de cirugías en hospitales privados con el objetivo de reducir la mora quirúrgica que afecta a miles de pacientes en el sistema público de salud.

Las primeras intervenciones se realizaron en el Hospital San Jorge de la capital, donde, hasta el mediodía, ya se desarrollaban varios procedimientos, principalmente relacionados con la vesícula biliar.

Algunos de los pacientes llevaban más de ocho meses en lista de espera, según confirmó Karen Avilés, licenciada en enfermería del centro asistencial.

El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, aseguró que el proceso está siendo supervisado desde tempranas horas para garantizar la calidad en la atención.

“Desde las 6 de la mañana supervisamos de primera mano que los estándares sean de calidad, que el trato sea igualitario tanto a la persona que paga como a quien viene por parte del gobierno, estamos cambiando los no hay por sí hay”, afirmó en HCH.