Hospitales privados inician cirugías financiadas por el gobierno para reducir mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno inició este miércoles el programa de cirugías en hospitales privados con el objetivo de reducir la mora quirúrgica que afecta a miles de pacientes en el sistema público de salud.
Las primeras intervenciones se realizaron en el Hospital San Jorge de la capital, donde, hasta el mediodía, ya se desarrollaban varios procedimientos, principalmente relacionados con la vesícula biliar.
Algunos de los pacientes llevaban más de ocho meses en lista de espera, según confirmó Karen Avilés, licenciada en enfermería del centro asistencial.
El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, aseguró que el proceso está siendo supervisado desde tempranas horas para garantizar la calidad en la atención.
“Desde las 6 de la mañana supervisamos de primera mano que los estándares sean de calidad, que el trato sea igualitario tanto a la persona que paga como a quien viene por parte del gobierno, estamos cambiando los no hay por sí hay”, afirmó en HCH.
Midence también indicó que el programa se ampliará a otras regiones del país mediante convenios con centros privados.
"Hoy también por la mañana estamos teniendo reuniones para establecer convenios de prestación de servicios con el sur, con el oriente del país en aras, pues de que todos empecemos a activar este proceso", explicó.
Además, el funcionario agregó que el plan contempla mejoras en la red hospitalaria pública: "Ya en septiembre, octubre esperamos pues contar con esos hospital, los quirófanos del Hospital Escuela totalmente remodelados. Entramos en una segunda etapa en el Hospital Mario Catarino Rivas y otros hospitales de áreas metropolitanas", declaró.
Las autoridades estiman que se podrían realizar hasta 40 cirugías diarias bajo este esquema. Solo en la primera jornada se efectuaron al menos cinco procedimientos, como parte de una estrategia que busca aliviar la presión en los hospitales públicos.
Actualmente, Honduras registra una mora quirúrgica de al menos 13,700 pacientes, aunque algunas estimaciones elevan la cifra hasta 20 mil personas en espera. A esto se suma que alrededor del 30% de los quirófanos en hospitales públicos se encuentran fuera de servicio.
La iniciativa se enmarca en la emergencia sanitaria decretada por el gobierno y en la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud. Además, forma parte del fideicomiso firmado el 19 de marzo de 2026 para la compra de medicamentos y la atención de problemas estructurales del sistema sanitario.
El presidente Nasry Asfura había adelantado que "próximamente se va a empezar a atender la mora quirúrgica para empezar a hacer más de 16 mil cirugías pendientes en los hospitales públicos y el Seguridad Social".