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Hospital del Diabético trabajará en horario normal el lunes y martes de Semana Santa

El INADI anunció que suspenderá labores a partir del miércoles 1 hasta el viernes 3 de abril, en cumplimiento del feriado por la Semana Mayor

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 08:46
Hospital del Diabético trabajará en horario normal el lunes y martes de Semana Santa

Las autoridades indicaron que las actividades se reanudarán en su horario habitual el lunes 6 de abril.

 Foto de archivo: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional del Diabético (INADI) informó que mantendrá atención normal los días lunes 30 y martes 31 de marzo de 2026, previo al feriado de Semana Santa.

A través de un comunicado oficial, la institución detalló que durante esas fechas continuará operando con normalidad en todas sus áreas, garantizando la atención a pacientes, familiares y público en general.

No obstante, el INADI anunció que suspenderá labores a partir del miércoles 1 hasta el viernes 3 de abril, en cumplimiento del feriado establecido en el calendario cívico por la Semana Santa.

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Las autoridades indicaron que las actividades se reanudarán en su horario habitual el lunes 6 de abril, por lo que recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias ante el cierre temporal de los servicios.

Hospital del Diabético trabajará en horario normal el lunes y martes de Semana Santa

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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