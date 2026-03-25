Hospital del Diabético trabajará en horario normal el lunes y martes de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional del Diabético (INADI) informó que mantendrá atención normal los días lunes 30 y martes 31 de marzo de 2026, previo al feriado de Semana Santa.

A través de un comunicado oficial, la institución detalló que durante esas fechas continuará operando con normalidad en todas sus áreas, garantizando la atención a pacientes, familiares y público en general.

No obstante, el INADI anunció que suspenderá labores a partir del miércoles 1 hasta el viernes 3 de abril, en cumplimiento del feriado establecido en el calendario cívico por la Semana Santa.