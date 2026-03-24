Suspenden clases en centros públicos por incremento de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Debido al impacto del incrementos a los precios de los combustibles, la Secretaría de Educación dispuso la interrupción temporal de las clases presenciales en las escuelas públicas.

La disposición, contenida en una circular oficial fechada el 24 de marzo de 2026, establece que la suspensión será efectiva desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de marzo en las ciudades con mayor concentración poblacional, donde los estudiantes dependen del transporte para movilizarse.

Según el documento, los docentes deberán implementar estrategias educativas virtuales y asignaciones académicas que garanticen la continuidad del aprendizaje durante el período establecido, mientras que el personal administrativo continuará laborando de manera presencial en los centros priorizados.