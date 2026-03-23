¿Quiénes aplican al teletrabajo anunciado por el Gobierno por alza de precios de combustibles?

Ante los continuos incrementos en los precios de los combustibles, el Gobierno de Honduras anunció la implementación de medidas adicionales para los empleados públicos. Aquí los detalles:
El secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, señaló que el alza en los carburantes afecta directamente al bolsillo de las familias hondureñas.
Por ello, además de cubrir el 50% del incremento, el Ejecutivo ha puesto en marcha un conjunto de medidas coordinadas para minimizar el impacto económico.
Entre las medidas, mencionó el teletrabajo para el personal no esencial del Gobierno Central, con el objetivo de reducir la movilidad, el tráfico y el consumo de combustible.
Entre las acciones temporales destaca una reducción del 10% en la factura de compras de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), asegurando el acceso más económico a alimentos y productos esenciales. La medida también incluye instrucciones para ponerse al día con los proveedores.
El teletrabajo se complementa con ajustes en los horarios escolares, en coordinación con la Secretaría de Educación, con el fin de facilitar la organización de padres de familia y optimizar el transporte.
Asimismo, se implementarán horarios escalonados para el transporte pesado y la recolección de basura, buscando disminuir el congestionamiento vial y el consumo de combustible a nivel nacional.
Argueta enfatizó que estas acciones son coordinadas y responden a la complejidad del contexto internacional generado por la guerra en Oriente Medio.
Además, el presidente Nasry Asfura informó el domingo 22 de marzo que el Gobierno destinará aproximadamente 160 millones de lempiras semanales para amortiguar el impacto del alza en los carburantes, financiados con recursos provenientes de impuestos.
En la última semana, los precios de las gasolinas, el diésel y el queroseno han subido entre 4.98 y 12.77 lempiras por galón. En Tegucigalpa, la gasolina regular alcanza los 106.35 lempiras por galón, frente a los 101.37 de la semana pasada.