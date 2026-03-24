Fallece Bessy Watson de Reina, ex primera dama de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La exprimera dama de Honduras, Bessy Watson de Reina, falleció este 24 de marzo, según confirmó Nora Schauer, dama de sociedad y expresentadora del programa Gente.

"La ex Primera Dama Bessie Watson de Reina, recién acaba de fallecer. Mi pésame a sus hijas y demás familiares. QEPD. Gracias por la confianza que me confirió cuando fue Primera Dama", escribió Schauer en sus redes sociales.

La periodista Blanca Morena también confirmó y lamentó la muerte de la exprimera dama, sumándose a las muestras de condolencias hacia la familia.