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Fallece Bessy Watson de Reina, ex primera dama de Honduras

La esposa del expresidente Carlos Roberto Reina fue recordada por figuras públicas tras confirmarse su fallecimiento este martes

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 19:38
Fallece Bessy Watson de Reina, ex primera dama de Honduras

Bessy Watson de Reina fue esposa del expresidente Carlos Roberto Reina y exprimera dama de Honduras.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La exprimera dama de Honduras, Bessy Watson de Reina, falleció este 24 de marzo, según confirmó Nora Schauer, dama de sociedad y expresentadora del programa Gente.

"La ex Primera Dama Bessie Watson de Reina, recién acaba de fallecer. Mi pésame a sus hijas y demás familiares. QEPD. Gracias por la confianza que me confirió cuando fue Primera Dama", escribió Schauer en sus redes sociales.

La periodista Blanca Morena también confirmó y lamentó la muerte de la exprimera dama, sumándose a las muestras de condolencias hacia la familia.

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Bessy Watson fue esposa del expresidente Carlos Roberto Reina Idiáquez, quien gobernó Honduras como el cuarto presidente constitucional entre 1994 y 1998.

La exprimera dama enviudó el 19 de agosto de 2003, fecha en la que falleció el exmandatario a causa de una grave enfermedad que lo aquejaba.

Durante su vida familiar, Watson de Reina procreó junto al exgobernante a Karla Marina, Roberto Antonio (fallecido), Lolita y Florencia Reina Watson.

Carlos Roberto Reina fue reconocido como jurista, diplomático y político hondureño, con una trayectoria destacada en la vida pública del país.

Hasta el momento, familiares y allegados no han brindado detalles adicionales sobre las honras fúnebres de la exprimera dama.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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