Fallece Bessy Watson de Reina, ex primera dama de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La exprimera dama de Honduras, Bessy Watson de Reina, falleció este 24 de marzo, según confirmó Nora Schauer, dama de sociedad y expresentadora del programa Gente.
"La ex Primera Dama Bessie Watson de Reina, recién acaba de fallecer. Mi pésame a sus hijas y demás familiares. QEPD. Gracias por la confianza que me confirió cuando fue Primera Dama", escribió Schauer en sus redes sociales.
La periodista Blanca Morena también confirmó y lamentó la muerte de la exprimera dama, sumándose a las muestras de condolencias hacia la familia.
Bessy Watson fue esposa del expresidente Carlos Roberto Reina Idiáquez, quien gobernó Honduras como el cuarto presidente constitucional entre 1994 y 1998.
La exprimera dama enviudó el 19 de agosto de 2003, fecha en la que falleció el exmandatario a causa de una grave enfermedad que lo aquejaba.
Durante su vida familiar, Watson de Reina procreó junto al exgobernante a Karla Marina, Roberto Antonio (fallecido), Lolita y Florencia Reina Watson.
Carlos Roberto Reina fue reconocido como jurista, diplomático y político hondureño, con una trayectoria destacada en la vida pública del país.
Hasta el momento, familiares y allegados no han brindado detalles adicionales sobre las honras fúnebres de la exprimera dama.