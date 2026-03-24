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Último adiós a magistrada Miriam Barahona: Partido Liberal le rinde homenaje póstumo

Familiares, colegas y figuras políticas destacaron su trayectoria, mientras su muerte generó conmoción e indignación, con señalamientos sobre posibles afectaciones a su salud por acciones judiciales.

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 17:16
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El féretro de Miriam Barahona fue trasladado bajo resguardo hacia Tegucigalpa, donde familiares y dirigentes políticos esperaban rendirle tributo en la sede del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal donde se le brindó un sentido homenaje.

Fotos: Emilio Flores/EL HERALDO.
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Los restos de la magistrada Miriam Barahona arribaron al país a las 2:20 de la tarde para iniciar los actos de homenaje tras su fallecimiento en el extranjero.

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En la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, militantes y líderes dieron el último adiós a la magistrada por su trayectoria política.

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El homenaje póstumo en el CCEPL destacó la carrera de Barahona en el ámbito jurídico y su militancia dentro del Partido Liberal.
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Familiares y allegados acompañaron el féretro en un ambiente de profundo dolor durante el acto solemne en la capital.D

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Dirigentes liberales participaron en la ceremonia en la colonia Miramontes, resaltando el legado de la magistrada fallecida.
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El acto reunió a figuras del ámbito político y legal que llegaron para rendir respeto a la memoria de Miriam Barahona.

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El féretro permaneció en la sede partidaria mientras se desarrollaban los actos de homenaje y despedida.
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El ambiente estuvo marcado por muestras de pesar y reconocimiento hacia la labor desempeñada por la magistrada.

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El ambiente estuvo marcado por muestras de pesar y reconocimiento hacia la labor desempeñada por la magistrada.Tras el homenaje, el cuerpo fue trasladado a la funeraria La Auxiliadora para el desarrollo del velatorio público.
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Amigos, colegas y ciudadanos acudieron al velatorio para despedirse de Barahona antes de su sepelio, mientras la bandera del Partido Liberal se mantuvo a media asta en señal de luto.
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En el CCEPL compañeros de partido instalaron un altar como tributo a su memoria.
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Mensajes en redes sociales destacaron su compromiso con la democracia, incluso durante su enfermedad.
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La muerte de la magistrada generó conmoción nacional y también reacciones de indignación en el ámbito político.
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