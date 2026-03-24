Último adiós a magistrada Miriam Barahona: Partido Liberal le rinde homenaje póstumo

El féretro de Miriam Barahona fue trasladado bajo resguardo hacia Tegucigalpa, donde familiares y dirigentes políticos esperaban rendirle tributo en la sede del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal donde se le brindó un sentido homenaje.
Los restos de la magistrada Miriam Barahona arribaron al país a las 2:20 de la tarde para iniciar los actos de homenaje tras su fallecimiento en el extranjero.
En la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, militantes y líderes dieron el último adiós a la magistrada por su trayectoria política.
El homenaje póstumo en el CCEPL destacó la carrera de Barahona en el ámbito jurídico y su militancia dentro del Partido Liberal.
Familiares y allegados acompañaron el féretro en un ambiente de profundo dolor durante el acto solemne en la capital.D
Dirigentes liberales participaron en la ceremonia en la colonia Miramontes, resaltando el legado de la magistrada fallecida.
El acto reunió a figuras del ámbito político y legal que llegaron para rendir respeto a la memoria de Miriam Barahona.
El féretro permaneció en la sede partidaria mientras se desarrollaban los actos de homenaje y despedida.
El ambiente estuvo marcado por muestras de pesar y reconocimiento hacia la labor desempeñada por la magistrada.
El ambiente estuvo marcado por muestras de pesar y reconocimiento hacia la labor desempeñada por la magistrada.Tras el homenaje, el cuerpo fue trasladado a la funeraria La Auxiliadora para el desarrollo del velatorio público.
Amigos, colegas y ciudadanos acudieron al velatorio para despedirse de Barahona antes de su sepelio, mientras la bandera del Partido Liberal se mantuvo a media asta en señal de luto.
En el CCEPL compañeros de partido instalaron un altar como tributo a su memoria.
Mensajes en redes sociales destacaron su compromiso con la democracia, incluso durante su enfermedad.
La muerte de la magistrada generó conmoción nacional y también reacciones de indignación en el ámbito político.