Rescatan a una doctora en Cali un día después del terremoto; aun hay esperanza

Cali, Colombia.- La biomédica Diana Troncoso, de 31 años, fue rescatada con vida este martes de entre los escombros de un edificio de cuatro pisos que colapsó en el barrio Torres del Limonar, en Cali, por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes y que deja hasta ahora 95 muertos y 949 heridos en la ciudad. El edificio tenía 54 apartamentos y, según información suministrada por vecinos a los organismos de socorro, puede haber más de 20 personas por localizar bajo los escombros. El rescate de Troncoso comenzó hacia las cinco de la tarde del lunes, cuando el rescatista voluntario Santiago Aguirre, de 25 años, se internó entre los restos de la estructura y escuchó ruidos que indicaban que había una persona atrapada.

"Eran las cinco de la tarde, el chico arriesgó su vida. El muchacho es un héroe, se metió y la encontró. Luego llegaron los bomberos con los perros y lo confirmaron, desde ahí no pararon”, dijo a EFE David Vargas, rescatista voluntario de la ciudad. Según Vargas, Diana estaba atrapada por los pies y golpeaba un armario para llamar la atención de quienes trabajaban en la zona luego del terremoto de magnitud 7,4 que deja un saldo parcial de 181 muertos en el país, según el Gobierno, y al menos 240 en la suma de las autoridades regionales. Desde ese momento, los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche para abrirse paso entre los escombros y llegar hasta ella. En esas tareas participaron bomberos de Cali y Bogotá, que se relevaron durante la operación. "Nos metimos ocho metros adentro, trabajamos sin parar. Verla a ella sonreír es la mejor sensación", relató a EFE uno de los bomberos que atendió la emergencia.