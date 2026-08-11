Periodista Carlos Aponte busca a su familia en edificio colapsado tras terremoto en Colombia

Cali, Colombia.- El periodista colombiano Carlos Aponte vive horas de angustia mientras participa en la búsqueda de sus padres y de su sobrina de 10 años, quienes permanecen atrapados en un edificio que colapsó tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia y que deja, hasta el momento, 85 muertos solo en la ciudad de Cali.

Aponte, periodista de Caracol Televisión, llegó al sector de Torres del Limonar, al sur de Cali, donde se encontraba el apartamento de su familia cuando ocurrió el fuerte movimiento telúrico. Relató que en los primeros minutos del terremoto vio el video del edificio derrumbado y comprendió que sus familiares podían estar bajo los escombros.

Con la voz entrecortada, el comunicador explicó que los equipos de rescate han logrado ingresar a una parte del apartamento, pero una viga de gran tamaño les impide continuar avanzando. Según indicó, esa estructura no puede ser removida porque existe el riesgo de que el resto del edificio colapse.