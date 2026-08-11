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Periodista Carlos Aponte busca a su familia en edificio colapsado tras terremoto en Colombia

Aponte afirmó que cámaras térmicas indican posibles señales de vida y que logró escuchar la voz de su madre. Las labores de rescate continúan entre los escombros

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 12:34

Cali, Colombia.- El periodista colombiano Carlos Aponte vive horas de angustia mientras participa en la búsqueda de sus padres y de su sobrina de 10 años, quienes permanecen atrapados en un edificio que colapsó tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia y que deja, hasta el momento, 85 muertos solo en la ciudad de Cali.

Aponte, periodista de Caracol Televisión, llegó al sector de Torres del Limonar, al sur de Cali, donde se encontraba el apartamento de su familia cuando ocurrió el fuerte movimiento telúrico. Relató que en los primeros minutos del terremoto vio el video del edificio derrumbado y comprendió que sus familiares podían estar bajo los escombros.

Con la voz entrecortada, el comunicador explicó que los equipos de rescate han logrado ingresar a una parte del apartamento, pero una viga de gran tamaño les impide continuar avanzando. Según indicó, esa estructura no puede ser removida porque existe el riesgo de que el resto del edificio colapse.

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A pesar de la gravedad de la situación, Aponte mantiene la esperanza. Aseguró que las señales detectadas por las cámaras térmicas apuntan a que sus familiares podrían permanecer con vida entre los escombros.

El periodista también reveló que logró escuchar la voz de su madre cuando gritó su nombre durante las labores de búsqueda. Ese momento, dijo, le dio fuerzas para seguir esperando que tanto su padre como su sobrina de 10 años también continúen con vida.

Las labores de rescate continúan en el edificio Torres del Limonar, uno de los inmuebles más afectados por el terremoto que tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y que provocó graves daños en varias regiones del suroccidente colombiano. Equipos especializados trabajan de manera ininterrumpida en la zona mientras familiares de otras víctimas aguardan noticias entre la incertidumbre y la esperanza.

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Redacción web
Agencia EFE

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