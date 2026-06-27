Milagro entre los escombros en Venezuela: rescatan con vida a bebé tras el terremoto

Caracas,Venezuela.- Equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos pudieron sacar con vida a un bebé de los escombros de un edificio que se derrumbó en Venezuela tras el doble terremoto registrado el miércoles, informó este sábado la Embajada del país norteamericano.

"Contra todo pronóstico, la esperanza perdura", señaló la legación en una publicación en Instagram, donde compartió un video en el que se ve a los rescatistas cargando al bebé que llora.

Asimismo, dijo que cada vida salvada es una victoria.

Por otra parte, Ninoska Martínez, residente de la parroquia Carabelleda, dijo a EFE que mientras los equipos de seguridad removían escombros de un edificio derrumbado, salió un perro pequeño con vida y a los dos minutos se escuchó el grito de "ayuda" de una persona, por lo que llamaron rápidamente a los rescatistas.